Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La Presse

Des nouvelles de Voyager 1

ILLUSTRATION NASA, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS La sonde Voyager 1

Voyager 1 est comme le Petit Castor du dessin animé : une fois qu’il est lancé, rien ne peut l’arrêter. Envoyée dans l’espace en 1977, la sonde a quitté le système solaire en 2012 et s’enfonce depuis dans l’espace interstellaire. À 15 milliards de milles (34 milliards de kilomètres) de la Terre, elle est aujourd’hui l’objet humain le plus éloigné jamais créé. Or, depuis cinq mois, les signaux qu’elle nous envoyait étaient incompréhensibles. Mais le problème vient d’être corrigé et nous avons à nouveau des nouvelles du brave robot. Ça me donne le goût de chanter du Michel Pagliaro. « Plus loin, plus loin. Toujours l’idée d’aller plus loin ». Lâche pas, Voyager 1 !

Philippe Mercure, La Presse

Lisez un article de Science et vie

Le record d’Audrey Leduc au 100 mètres

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Audrey Leduc en juin 2022

Audrey Leduc : il faudra retenir ce nom aux Jeux olympiques de Paris à l’été. La sprinteuse de 25 ans, nouvelle coqueluche du sport québécois, vient de réaliser le standard olympique au 100 mètres en réalisant un temps de 10,96 secondes lors d’une course à Baton Rouge, aux États-Unis. Cette performance figure au cinquième rang des meilleurs temps cette année sur la distance reine des Jeux. C’est aussi un nouveau record canadien au 100 mètres. L’athlète du Rouge et Or de l’Université Laval connaît une progression fulgurante. Elle est presque assurée de participer aux Jeux olympiques de Paris. Ce serait la première fois en 36 ans qu’une Québécoise court le 100 mètres aux Jeux.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Lisez « Audrey Leduc : la nouvelle reine du sprint canadien »

Le manteau de Céline

IMAGE FOURNIE PAR VOGUE FRANCE Céline Dion porte une tenue spectaculaire signée Maison Alaïa sur la couverture du Vogue France.

Même si je ne suis pas la plus inconditionnelle des fans de Céline Dion, je me réjouis de savoir que la chanteuse, atteinte du syndrome de la personne raide, se porte mieux. La photo de notre Céline nationale, portant un manteau de laine mérinos Alaïa en couverture de l’édition française du magazine Vogue, a fait beaucoup jaser cette semaine. Moi, elle m’a fait sourire. Comme on doit être bien dans tout ce rose ! On dirait une enveloppe de plumes, une doudou pour adultes, un nid douillet qui protège et réchauffe. Ce spectaculaire manteau me semble tout indiqué pour notre printemps frisquet. J’en veux un !

Nathalie Collard, La Presse

Lisez « Céline Dion dans Vogue : “Rien ne va m’arrêter” »

De l’aide américaine pour l’Ukraine

PHOTO KEVIN LAMARQUE, ARCHIVES REUTERS Le président des États-Unis, Joe Biden

Enfin ! La Chambre des représentants au Congrès américain, après des mois de tergiversations, a donné le feu vert à l’attribution d’une aide militaire et économique de 61 milliards à l’Ukraine. Il n’y a que les alliés du Kremlin qui ne se désolent pas de l’impact qu’a eu ce blocage sur le conflit. « Il va falloir du temps pour sortir du fossé creusé par les six mois d’attente », a affirmé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. Mais on ne peut pas effacer le passé. Et dans un avenir proche, il devrait être plus facile pour le pays de Volodymyr Zelensky de tenir tête au géant russe.

Alexandre Sirois, La Presse

Lisez « Les États-Unis relancent l’aide à l’Ukraine »