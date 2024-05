Vous êtes nombreux à réagir aux textes que nous publions. Voici un éventail de commentaires que vous nous avez fait parvenir ces derniers jours.

La journée sans carte OPUS

Au lieu de faire une journée sans transport en commun pourquoi ne pas faire le contraire : une journée où le transport en commun serait gratuit. Je pense même qu’il faudrait pousser le concept à une journée par semaine. Il y a déjà des villes en Europe où le transport en commun est gratuit. À long terme, cela est rentable, car il y a des économies sur l’entretien des rues et possiblement des routes.

Françoise Plantard, Longueuil

Lisez « La journée sans métro »

L’insupportable violence des débats

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le chef conservateur Pierre Poilievre à la Chambre des communes, le 1er mai

Après la récente expulsion de Pierre Poilievre, je ne peux que réagir. Je déteste la façon dont se déroulent les discussions aux Chambres des communes autant à Ottawa qu’à Québec. Cette expulsion de M. Poilievre a fait déborder le vase déjà trop plein. Les échanges sont empreints de violence et ne donnent pas le goût de suivre le déroulement des périodes de questions. Rien n’avance dans ce genre de débats teintés de cynisme, qui se résument bien souvent à qui parlera plus fort et qui aura le dernier mot. Franchement, nous parlons de violence dans les sports, la violence ne se traduit pas simplement par des coups au corps, mais aussi par des paroles qui se veulent abaissantes et il me semble que c’est devenu la norme entre celui qui gouverne et ses adversaires de l’opposition. Les affrontements d’idées sont là pour nous faire avancer, mais ils peuvent certes s’exprimer de façon respectueuse. Nous avancerions tellement plus et les idées de l’un auraient plus d’impacts non seulement pour la population en général, mais aussi pour élever le débat.

Diane Ouellet, Québec

Lisez « Insultes et odeur de carnaval à Ottawa »

Danger d’anarchie

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Luc Gagnon, de même que plusieurs autres lecteurs, a réagi à la lettre « Le désengagement policier aura des conséquences ».

C’est un non-sens d’enlèver le droit aux policiers de policer, selon les règles et recommandations déjà établies. Les hauts gradés « frileux » peuvent causer un préjudice sérieux à la population, par souci d’image. Si la population ne se sent plus protégée, on ouvre la voie à ceux qui voudront se faire justice eux-mêmes. Les anarchistes en profiteront !

Luc Gagnon

Lisez « Le désengagement policier aura des conséquences »

Minimiser les transports des aînés

Les résidences pour retraités autonomes et semi-autonomes devraient recevoir la visite ponctuelle d’équipes de médecins et d’infirmières. En général, ces établissements possèdent déjà des installations médicales pouvant être utilisées par les médecins et infirmières de diverses disciplines. Cela éviterait des centaines, voire des milliers, de transports quotidiens, en ambulance, pour des interventions bénignes. Les médecins et infirmières pourraient coordonner la suite des traitements si nécessaire avec les médecins de famille, aides à domicile et aussi avec les hôpitaux.

Jacques Millaire, Montréal

Lisez « Nos urgences, nos échecs, nos aînés »

Les facteurs de risque pour le français

Vous avez raison de désespérer. Je suis une Franco-Ontarienne d’origine qui a vu sa famille demeurée en Ontario perdre sa langue. J’ai une longue formation en linguistique. J’ai beaucoup lu sur les langues à petite diffusion et les conditions de leur survie. Ces langues lorsqu’elles sont enclavées peuvent survivre plus longtemps même si plusieurs facteurs favorables à leur disparition sont présents. Or, depuis la généralisation de l’usage des technologies, le Québec n’est plus enclavé, et l’attrait des immigrants pour la langue de l’Amérique du Nord ne pourra jamais être réduit sensiblement. Il serait trop long d’énumérer ici tous les facteurs susceptibles de jouer en la défaveur de la sauvegarde du français au Québec, mais il faudra certainement prendre plus sérieusement conscience de ce qui nous menace. Un Québec indépendant pourrait peut-être résister plus longtemps…

Lorraine Therrien, Québec

Lisez « Pas tuables »

Clin d’œil à Jean-Pierre Ferland

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Pierre Ferland en 2021

Je me rappellerai toujours cette cadence quasi militaire et ce crescendo à donner des frissons qui rythmaient ces paroles : Avant de m’assagir, avant de jeter l’ancre, de ménager mon cœur, de couver ma santé. Et tu as fait ce que tu chantais, tu as su mourir ta vie et non vivre ta mort.

Merci d’avoir été un peu mon petit roi, celui qui m’a permis de me libérer du Sing Sing qui m’habitait, celui qui a fait pousser des Fleurs de macadam sur mon chemin parfois rocailleux, celui qui m’a dit T’es belle quand j’en avais besoin, celui qui m’a répété Écoute pas ça, pis Envoye à maison retrouver Les Immortelles, tes immortelles amours, celui qui m’a permis de croire que c’est bien vrai, que Quand on aime, on a toujours 20 ans.

Tu as rendu justice à Ta musique, ma musique, la musique. Tu peux t’en aller, tu peux porter Feuille de gui, tu sais maintenant Comment on écrit le mot PAIX.

Une chance qu’on t’as eu. Un beau jour j’irai avec toi boire la tisane des bons copains. À plus.

Andrée Lachaîne, Montréal