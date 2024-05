« La valeur écologique de la pelouse demeure faible, comparativement à d’autres infrastructures végétalisées plus diversifiées fournissant encore plus de services écologiques », écrivent les auteurs.

Cela fait plus de deux ans que la Fondation David Suzuki travaille sur la campagne « Partage ta pelouse » avec ses partenaires Nouveaux Voisins et Dark Matter Labs. Dès le début, nous avons appris à voir d’un œil différent nos espaces verts publics et privés, des parcs qui sont si précieux pour notre santé mentale, jusqu’aux bords de route souvent oubliés.

Alexandre Huet Responsable de la mobilisation citoyenne et de l’engagement du public pour le Québec, Fondation David Suzuki

Maxime Fortin Faubert Stagiaire postdoctoral, Centre ETE de l’INRS et Fondation David Suzuki

Chaque jour, nous voyons le potentiel de transformation de ce qui se trouve devant nos yeux et souvent sous nos pieds. Ces grands espaces gazonnés nous accompagnent au quotidien dans nos quartiers, nos banlieues et nos campagnes. Lorsque nous nous penchons davantage sur la valeur écologique de ces pelouses, c’est là que nous imaginons plusieurs façons de redonner une plus grande place à la nature et à l’importante biodiversité locale.

Bien que la pelouse fournisse certains bienfaits écologiques, elle demeure un écosystème relativement simple et constitue l’une des plus grandes cultures irriguées en Amérique du Nord. Selon Statistique Canada, en 2015, 43 % des Canadiens ayant une pelouse ont déclaré l’arroser ! En 2019, trois ménages sur cinq possédaient une tondeuse. Imaginez la pollution sonore et les litres d’essence utilisés pour les faire fonctionner !

L’objectif de cette campagne n’est pas d’éradiquer l’entièreté des espaces gazonnés, car ils sont utiles pour contrer l’érosion, réduire les îlots de chaleur urbains ou pour soutenir les activités sportives et autres loisirs extérieurs, en plus de capter une partie des émissions de gaz à effet de serre. Malgré ces bienfaits, la valeur écologique de la pelouse demeure faible, comparativement à d’autres infrastructures végétalisées plus diversifiées fournissant encore plus de services écologiques.

C’est pourquoi nous encourageons les gens à transformer une partie de leurs espaces gazonnés en choisissant des plantes indigènes, des arbres, des arbustes, des plantes nectarifères ou des plantes nourricières.

En plus de la population, nous invitons les municipalités et les entreprises à laisser une plus grande place à la faune et à la flore locales sur leurs terrains. D’où l’origine de notre slogan : « La nature chez soi, une pelouse à la fois. »

Maintien de la biodiversité

Saviez-vous que près de 40 % des insectes dans le monde seraient menacés d’extinction en raison de la destruction de leurs habitats due à l’activité humaine ? Depuis plus de 20 ans, les expertes et experts constatent une chute drastique de la population de papillons monarques et de diverses espèces de pollinisateurs qui sont essentiels au maintien de la biodiversité. Il est donc primordial de transformer nos habitats déjà existants afin de les soutenir.

N’oublions pas que les pollinisateurs jouent un rôle crucial pour les êtres humains : une bonne partie des aliments que nous consommons dépendent de la pollinisation par les insectes !

Cependant, nous demeurons optimistes. Les mentalités changent. Nous l’avons vu au cours des dernières années avec des mouvements populaires tels que le Défi pissenlits, le défi Mai sans tondeuse ou lorsque les gens laissent les feuilles mortes sur le sol pour que les insectes y trouvent refuge pendant l’hiver.

Plusieurs municipalités emboîtent le pas, bien que certaines de leurs règlementations soient à réviser. On pense notamment à la tonte différenciée qui devient de plus en plus populaire sur les terrains municipaux. Il y a une envie de réimaginer nos espaces gazonnés, de se dire que ces espaces d’un vert immaculé ne sont peut-être pas la meilleure solution pour la nature.

Collectivement, devenons des alliées et alliés pour notre nature en partageant la nature une pelouse à la fois.

Consultez la page Partage ta pelouse

