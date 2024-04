Céline Dion effectue un grand retour dans la sphère publique en faisant la une de l’édition française du magazine Vogue de mai. En entrevue dans la publication, la star québécoise parle de sa carrière, de ses rêves et de sa maladie.

En entrevue avec le journaliste Clovis Groux, Céline Dion confie qu’elle va bien et qu’elle vit un jour à la fois avec le syndrome de la personne raide. « Cinq jours par semaine, je suis une thérapie athlétique, physique et vocale. Je travaille autant les orteils que les genoux, les mollets, les doigts, le chant, la voix… C’est la condition avec laquelle je dois apprendre à vivre maintenant en arrêtant de me questionner. J’ai commencé par me dire : pourquoi moi ? Qu’est-il arrivé ? Qu’ai-je fait ? Est-ce que je suis responsable ? La vie ne vous apporte pas de réponses. Il faut simplement la vivre ! », dit-elle.

Pour Sylvia Jorif, rédactrice en chef du magazine, ce retour de Céline Dion dans Vogue est une véritable surprise et un beau cadeau, car c’est l’équipe de la chanteuse qui a contacté le magazine. « On nous a approchés fin janvier, et il y avait la volonté de la part de Céline Dion d’être dans l’édition française du Vogue et de ne porter que des créateurs et des maisons français. Nous étions très honorés et fiers, on a accepté sans même y réfléchir et on a bousculé nos parutions », explique-t-elle en entrevue téléphonique avec La Presse.

Céline Dion et l’amour de la mode

La séance photo pour le magazine s’est déroulée à New York avec Law Roach, le styliste de la chanteuse. « C’est une vraie amatrice de mode, on l’adore parce qu’elle est très naturelle et sincère. C’est une star internationale avec une telle bienveillance, et un si grand enthousiasme. On l’a laissé faire en toute liberté avec son styliste », précise Sylvia Jorif. Sur les images, elle porte différentes tenues signées par les maisons françaises Alaïa, Saint Laurent, Balenciaga, Jacquemus et Schiaparelli.

PHOTOGRAPHE CASS BIRD, PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU VOGUE Céline Dion porte une blouse à volants exagérés en toile ramie Schiaparelli, des collants Calzedonia et une bague Perlée diamants, 5 rangs, en or blanc et diamants Van Cleef & Arpels.

PHOTOGRAPHE CASS BIRD, PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU VOGUE Céline Dion porte un trench et robe cache-cœur en gabardine de coton, ceinture et gants aviateur en cuir, collants en nylon, Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Escarpins So Kate en cuir Nappa, Christian Louboutin. Boucle d’oreille Clash de Cartier, petit modèle, en or rose, Cartier. Réalisation Law Roach.

PHOTOGRAPHE CASS BIRD, PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU VOGUE Céline Dion porte un trench Obra en cuir Jacquemus, un collier Les Chaînes en or éthique rose 18 carats Chopard. Réalisation : Law Roach

PHOTOGRAPHE CASS BIRD, PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU VOGUE Céline Dion porte une chemise en popeline de coton et une mini-jupe cycliste en jersey Balenciaga, des collants Calzedonia et une boucle d’oreille en or éthique blanc, 18 carats, certifié Fairmined, sertie de diamants taille ronde, 10,80 carats, Collection Haute Joaillerie, Chopard. Réalisation Law Roach

PHOTOGRAPHE CASS BIRD, PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU MAGAZINE VOGUE En couverture du magazine Vogue français, Céline Dion porte un manteau en laine mérinos, un bracelet Pyramide et des escarpins en cuir verni ALAÏA. Réalisation : Law Roach 1 /5









Céline Dion évoque aussi dans le magazine son amour pour la mode. Ce n’est qu’après la parution de son premier album en anglais qu’elle a pu s’acheter des vêtements de créateurs. « Et puis, on m’a invitée, et jamais je n’oublierai ce défilé de Karl Lagerfeld… Il m’a regardée et m’a dit : vous me rappelez La Callas. Je me suis alors offert une jacket Lagerfeld comme on s’offre un diamant », se rappelle-t-elle.

À 55 ans, elle se dit fière de parler de sa beauté. « Mais c’est quoi, la beauté ? La beauté, c’est vous, c’est moi, c’est l’intérieur, ce sont nos rêves, c’est aujourd’hui. La beauté, c’est ce qui nous entoure, elle est là. Il y a des gens qui la voient. Il y a ceux qui la regardent. Aujourd’hui, je suis une femme qui se sent très forte pour avancer. Un jour à la fois », confie-t-elle dans les pages du Vogue.

Un retour sur scène ?

Le rêve de Céline Dion aujourd’hui est de vivre au présent, un jour à la fois. Elle estime que l’amour de sa famille, de ses enfants, de ses fans et le soutien de l’équipe qui l’entoure l’aide à combattre la maladie. « De plus, j’ai cette force en moi. Je sais que rien ne va m’arrêter », dit-elle.

Va-t-elle retourner sur scène ? Elle ne peut pas y répondre, répond-elle. « Parce que pendant quatre ans, je me suis dit que je n’y retournerai pas, que je suis prête, que je ne suis pas prête… Aujourd’hui, je ne peux pas vous dire : ‟Oui, dans quatre mois. » Je ne sais pas… Mon corps me le dira. En revanche, je ne veux pas juste attendre. C’est dur moralement de vivre au jour le jour. C’est difficile, je travaille très fort et demain sera encore plus difficile. Demain est un autre jour. Mais il y a une chose qui ne s’arrêtera jamais, c’est de vouloir. C’est la passion. C’est le rêve. C’est la détermination », explique-t-elle.

PHOTO VALERIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Céline Dion a remis le prix de l’album de l’année à Taylor Swift à la plus récente cérémonie des Grammy, le 4 février dernier.

Céline Dion s’est faite rare depuis l’annonce de sa maladie à l’automne 2022, mais on l’a vue à quelques reprises ces derniers mois. Elle a fait une apparition surprise à la cérémonie des Grammy Awards le 4 février dernier, où elle a remis le prix de l’album de l’année à Taylor Swift. On l’a vue également le 21 mars à Boston où elle a assisté au match des Bruins au TD Garden. Avant le match, dans le vestiaire, la chanteuse avait dévoilé aux joueurs la formation partante pour le match.

Céline Dion est aussi la voix de la campagne L’invincible courage d’Équipe Canada, une collaboration avec le Comité olympique canadien et Radio-Canada. Elle est la narratrice d’un court film où elle partage le courage des athlètes canadiens, qui iront aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Les nombreux fans de la chanteuse attendent avec impatience le documentaire I am : Céline Dion, réalisé par Irene Taylor, offert sur Prime Video dès le 25 juin dans le monde entier. Un documentaire qui a été tourné sur une période de plus d’un an dans la vie de la chanteuse, et qui sensibilise sur sa maladie, rare, du syndrome de la personne raide.

Lisez l’entrevue complète de Céline Dion avec Vogue