Agression sexuelle, voies de fait et violence Nouvelle poursuite contre Sean « Diddy » Combs

(New York) Une femme alléguant que Sean « Diddy » Combs l’a soumise à des violences et à des abus pendant plusieurs années dans les années 1990 a intenté une action en justice à New York, accusant le rappeur d’agression sexuelle, de voies de fait et de violence fondée sur le genre.