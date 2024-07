(Toronto) Même les résidants les plus célèbres de Toronto n’ont pas été épargnés par les inondations.

La Presse Canadienne

Drake a partagé une vidéo sur Instagram montrant de l’eau jaillissant dans une pièce de son manoir du quartier Bridle Path.

Dans la vidéo, le rappeur porte un balai alors qu’il patauge dans l’eau brune jusqu’aux chevilles dans ce qui semble être une loge.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE DRAKE, FOURNIE PAR REUTERS

Il a partagé ce message quelques heures après que des pluies torrentielles se soient abattues sur Toronto, inondant une autoroute majeure et un important centre de transport en commun.

L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région affirme qu’au plus fort de la tempête, plus de 100 millimètres de pluie seraient tombés dans certaines zones.

Des pans entiers de la ville étaient privés d’électricité à cause de la tempête, et Toronto Hydro a annoncé que plus de 5000 clients étaient toujours dans le noir mercredi matin.