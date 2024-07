Humoriste, animateur, comédien et jeune père de famille, Phil Roy a répondu avec humour et franchise aux questions des lecteurs de La Presse.

Est-ce qu’il y a des sujets sur lesquels tu ne ferais jamais de blague ? Et quel rôle aurais-tu voulu jouer au cinéma ou à la télévision ?

– Sylvie Charbonneau

L’angle qu’on choisit pour traiter un sujet est la chose la plus importante, plus que le sujet lui-même. On ne peut pas rire de n’importe quoi de n’importe quelle façon. Quand le sujet habite vraiment l’artiste, on peut en faire des films, des chansons, des poèmes, des œuvres d’art visuel, comme on peut en faire des numéros d’humour. J’ai fait un numéro sur le deuil périnatal, un sujet délicat et difficile que j’ai vécu, mais la façon dont j’en ai parlé, de manière sentie et incarnée, ça en faisait un numéro qui touchait beaucoup les gens, alors tout dépend de la façon dont on traite le sujet.

Je rêve de jouer dans un film ! Il y a tellement de rôles que j’aimerais interpréter ! Je suis un cinéphile, et j’aime aussi les séries de télévision. J’aurais aimé jouer dans le film 1995, dans la série Les invincibles, dans C’est comme ça que je t’aime, car j’aime cet univers décalé, loin de ma réalité. J’aime aussi les films basés sur les faits vécus, ça me passionne, j’effectue même des recherches sur les faits, ça m’obsède ! J’ai vu récemment The Long Game, l’histoire vraie, dans les années 1960 de quatre jeunes Mexicains qui travaillent dans un club de golf du Texas et qui réussissent à participer au Championnat. J’ai aimé Monica la mitraille, j’ai adoré aussi le film Le plongeur, je suis allé au bar Le Terminal, car l’auteur Stéphane Larue qui a écrit le livre y travaillait. J’avais passé les auditions pour le film et tant mieux si je ne l’ai pas eu, car c’était pour le rôle de Bébert et l’acteur Charles-Aubey Houde était vraiment excellent !

Comment se passe ton processus de création ? Est-ce que tu es un bourreau de travail ?

– Benoit Michel Séguin

Non, je ne suis pas un bourreau de travail ! J’aime la variété des plaisirs. J’aime faire plein de choses en même temps, c’est ce qui me garde alerte et vivant dans tout ce que je fais, car j’aime passer d’un projet à un autre. J’écris des numéros et ensuite je trouve le fil conducteur qui va unir deux ou trois numéros ensemble, et ce sera le moteur de l’écriture du spectacle. J’enregistre chaque show. J’enregistre vraiment chaque spectacle, que ce soit dans une petite ou une grande salle, dans un bar, ou une soirée où je présente un seul numéro, tout sera enregistré. Le lendemain matin, je réécoute en ayant mon texte dans les mains et je réécris tout ! C’est comme ça que je fonctionne.

Est-ce que tu es un grand timide ?

– Pierre Bibeau

Ça dépend pour quoi. Dans la vie, je suis un peu plus réservé. Au secondaire, je n’étais pas le gars comique, je n’étais pas le clown au fond de la classe… et on ne pouvait pas deviner qu’un jour je serais humoriste ! Je rêvais d’être celui qui faisait des blagues, qui était drôle et bruyant, mais ce n’était pas moi ! Je suis quelqu’un aujourd’hui qui va oser cogner aux portes, même si on me dit non, ce n’est pas grave. Je ne suis pas timide là-dessus, je suis capable d’apporter des idées et de développer des projets, mais je suis plus timide dans mes relations personnelles.

Qu’est-ce que la paternité a changé dans ta vie professionnelle ? Qu’as-tu découvert sur toi en devenant père ?

– Karine Charron

L’adaptation est au cœur de ma vie personnelle et professionnelle, comme n’importe quel parent. Mon horaire ne tourne plus seulement autour de mes envies, mais bien autour de mes deux filles qui ont 8 mois et deux ans et demi, et de ma blonde. Je souhaite que tout se passe bien, ma famille est ma priorité, et je passe en dernier ! Quand j’avais 20 ans, je ne me posais pas la question, alors qu’aujourd’hui, avant d’accepter un projet, j’en parle à ma blonde, parce que c’est elle qui va faire des sacrifices de son côté alors qu’elle en fait déjà beaucoup, alors je lui pose la question : est-ce que c’est trop ? J’ai plein d’envies, mais je souhaite aussi être présent auprès de mes deux filles. J’ai retrouvé mon côté gamin en devenant père. J’organise des jeux ! À Pâques, j’avais tellement hâte d’être dans la chasse aux cocos ! J’étais fou !

Est-ce que tu progresses en golf ?

– Jean-Sébastien Houle

Oui, je progresse ! Chaque année, je me donne le défi d’essayer trois nouvelles choses. Ça peut être apprendre à jouer au golf, voyager seul, mettre de l’argent de côté, bâtir quelque chose de mes mains. J’ai fabriqué une patère qui est devenue un symbole, car je me dis que dans la vie, on a toujours des choses à apprendre, même si on n’est pas très bon, ce n’est qu’un début, car on peut toujours progresser. C’est ce que je fais au golf, j’ai swingué dans le beurre, je perdais six balles par trou et maintenant c’est trois dans une partie entière ! Je m’amuse, je deviens meilleur ! Et en toute franchise, quand il se passe quelque chose dans ma vie de père, d’humoriste ou d’animateur, je me rappelle une seule chose : je ne savais pas jouer au hockey, et aujourd’hui, je sais patiner à reculons ! J’ai surmonté cette épreuve, alors je suis capable de tout !

Si les hommes en noir de la série Plan B sonnaient à ta porte, ce serait pour changer quoi ?

– Sylvie Charbonneau

J’aimerais revivre mon secondaire 5 ! J’ai tellement aimé ça ! Je me suis tellement amusé ! J’étais devenu comme un jeune adulte et je savourais ce nouveau traitement. J’aimerais le revivre sans donner de l’importance aux mauvaises choses, sans me soucier de la personne que j’aimerais inviter au bal de fin d’année. Juste être avec mes amis, pouvoir discuter et passer la soirée à marcher de parc en parc, et faire du skateboard ! La vie était belle, on ne se souciait de rien !

Phil Roy passe l’été à Rouge FM où il est l’animateur de l’émission Un peu, beaucoup, passionnément, du lundi au jeudi de 16 h à 18 h. Il anime La guerre des fans ce vendredi soir à 19 h, dans le cadre du festival ComediHa ! salue Montréal et au ComediHa ! Fest, le vendredi 9 août à Québec.