(Los Angeles) Shannen Doherty, la vedette de Beverly Hills, 90 210 dont la vie et la carrière ont été bouleversées par la maladie et les articles des tabloïds, s’est éteinte à 53 ans.

Lynn Elber Associated Press

Doherty est morte samedi, selon un communiqué de son attaché de presse, Leslie Sloane, remis au magazine People. Elle souffrait d’un cancer du sein depuis des années.

Sa maladie a été révélée publiquement dans un procès intenté en 2015 contre ses anciens chefs d’entreprise, dans lequel elle alléguait qu’ils avaient mal géré son argent et laissé tomber son assurance maladie. Elle a ensuite partagé des détails intimes de son traitement à la suite de la mastectomie d’un sein. En décembre 2016, elle a publié une photo de son premier jour de radiothérapie, qualifiant le traitement d’« effrayant » pour elle.

En février 2020, Doherty a révélé que le cancer était réapparu et qu’elle en était au stade quatre. Elle a dit qu’elle s’était exprimée parce que son état de santé pourrait être révélé au tribunal. L’actrice avait poursuivi le géant de l’assurance State Farm après que sa maison californienne eut été endommagée par un incendie en 2018.

PHOTO KEVORK DJANSEZIAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Shannen Doherty, en 2016

Originaire de Memphis, au Tennessee, Doherty a déménagé à Los Angeles avec sa famille à l’âge de sept ans et, en quelques années, est devenue actrice.

« C’était entièrement ma décision, a-t-elle affirmé à l’Associated Press (AP) lors d’une entrevue en 1994. Mes parents ne m’ont jamais poussé à faire quoi que ce soit. Ils me soutiennent. Cela n’avait vraiment pas d’importance si j’étais une joueuse de soccer – ils me soutiendraient toujours autant et m’aimeraient toujours. »

En tant qu’enfant actrice, elle a travaillé régulièrement dans des séries télévisées telles que Little House on the Prairie, dans laquelle elle incarnait Jenny Wilder. Adolescente, elle a fait un détour par le grand écran dans Girls Just Want to Have Fun (1985) et Heathers.

En 1990, l’actrice aux yeux de biche et aux cheveux noirs a remporté son rôle de Brenda Walsh dans le mélodrame à succès pour adolescents du producteur Aaron Spelling, qui se déroule dans le quartier chic de Beverly Hills. Elle et Brandon, le frère jumeau de Brenda, interprété par Jason Priestley, étaient des habitants du Midwest en manque de repères.

Toutefois, la célébrité de Doherty s’est accompagnée d’un examen minutieux de la part des médias et de comptes rendus sur ses débordements, sa consommation d’alcool et son impulsivité, notamment après un très bref mariage avec le fils de George Hamilton.

Elle a quitté 90210 à la fin de sa quatrième saison en 1994 (l’émission a été diffusée jusqu’en 2000), son rôle étant apparemment supprimé par Spelling en raison de conflits avec ses covedettes et de retards chroniques.

Mais dans son entretien avec l’AP en 1994, Doherty a décrit sa vie comme étant paisible. Mais en 1997, un tribunal lui ordonnait de suivre une thérapie pour contrôler ses humeurs par un tribunal de Beverly Hills après qu’elle eut été accusée d’avoir brisé une bouteille de bière dans le pare-brise d’un véhicule lors d’une dispute.

Spelling a rengagé Doherty en 1998 pour la série fantaisiste Charmed avec Holly Marie Combs et Alyssa Milan. Elle a quitté la série en 2001.