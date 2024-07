(New York) L’ancienne première dame Melania Trump publiera ses mémoires cet automne, un livre intitulé tout simplement Melania, présenté par son bureau comme « l’histoire puissante et inspirante d’une femme qui a tracé son propre chemin, surmonté l’adversité et défini l’excellence personnelle ».

Hillel Italie Associated Press

Il s’agit du premier mémoire de Mme Trump, qui a été largement absente alors que son mari, l’ancien président Donald Trump, cherche à revenir à la Maison-Blanche.

La maison d’édition de Melania est Skyhorse Publishing, qui a publié les livres de plusieurs partisans de Donald Trump, tels que l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, et l’avocat Alan Dershowitz. Skyhorse a également travaillé avec le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr. et l’ancien avocat de M. Trump, Michael Cohen, qui est devenu plus tard l’un de ses détracteurs les plus sévères. Certains livres de Skyhorse incluent des préfaces de l’allié de M. Trump, Steve Bannon.

Le livre de Melania Trump a été annoncé jeudi par son bureau, qui n’a ni fourni de date de publication précise ni mentionné s’il serait publié avant le jour du scrutin de novembre. Mme Trump a fait l’objet d’autres livres, dont celui de l’ancienne conseillère Stephanie Winston Wolkoff, mais elle n’a jamais raconté en détail sa propre histoire auparavant.

L’ancienne première dame « invite les lecteurs dans son monde, offrant un portrait intime d’une femme qui a vécu une vie extraordinaire », peut-on lire en partie dans l’annonce.

« Melania comprend des histoires personnelles et des photos de famille qu’elle n’a jamais partagées avec le public. »

Une porte-parole a déclaré qu’aucune information n’était disponible au-delà de ce qui était inclus dans le communiqué, qui ne faisait aucune référence aux conditions financières, aux plans promotionnels ou si elle avait travaillé avec un co-auteur.

Melania Trump, la troisième épouse de Donald Trump, est une figure énigmatique depuis que son mari a annoncé sa candidature aux élections de 2016. Elle a cherché à préserver sa vie privée alors même qu’elle était première dame, en se concentrant sur l’éducation de leur fils, Barron, et en faisant la promotion de son initiative « Be Best » pour soutenir « la santé sociale, émotionnelle et physique des enfants ».

Même si elle est apparue à l’évènement de lancement de la campagne de son mari pour 2024 et a assisté à la soirée de clôture de la convention nationale républicaine de la semaine dernière, elle est par ailleurs restée en dehors de la campagne électorale. Sa décision de ne pas prononcer de discours lors de la convention de cette année a marqué une rupture avec la tradition concernant les épouses des candidats et par rapport aux rassemblements républicains de 2016 et 2020.

Selon son bureau, les mémoires seront disponibles en deux versions : une « édition de collectionneur », à 150 $US (208 $CAN), comprenant 256 pages, « partout en couleur, avec chaque exemplaire signé par l’autrice », et une « édition mémoire » de 304 pages, incluant 48 pages de photographies inédites. Le livre coûte 40 $US (55 $CAN) et les éditions signées se détaillent à 75 $US (102 $CAN).