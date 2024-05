Les cosignataires s’adressent à Serge Marticotte, président, Société des marchés publics de Montréal ; Nicolas Fabien-Ouellette, directeur général, Société des marchés publics de Montréal ; François Limoges, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Geneviève Beaudet Mère au front de Montréal pour Gustave et Edgar, et sept membres de l’Association québécoise Zéro déchet et de Mères au front Montréal*

Madame, messieurs,

Nous souhaitons vous faire part de notre vive déception en apprenant que le récent renouvellement de l’entente entre la Ville de Montréal et la Société des marchés publics de Montréal⁠1 ne prévoit aucun programme de compostage ni de gestion intégrée des matières organiques résiduelles.

Nous sommes des clientes du marché Jean-Talon d’abord par plaisir, car on peut y acheter et consommer, directement des producteurs, maraîchers, détaillants, restaurateurs et artisans agroalimentaires, des produits frais, locaux et très diversifiés. Mais ce plaisir est aussi soutenu par la conviction d’encourager une alimentation plus locale et plus durable, en accord avec nos valeurs de respect de l’environnement et de la nature.

Or, en novembre dernier, nous étions consternées d’apprendre dans La Presse⁠2 que les produits frais invendus n’étaient ni compostés ni redistribués, sauf partiellement. Au Marché Jean-Talon seulement, plus de 340 tonnes de matières organiques par année iraient aux ordures.

Dans la transformation que le marché opère depuis quelques années pour conserver et entretenir sa place dans le cœur des Montréalais, où se trouve la place de l’environnement ? Quel gaspillage, et quelle déception !

Après avoir pris connaissance de nos préoccupations, la direction de la Société des marchés publics nous a répondu que « le processus était en cours » pour trouver une solution et évaluer les coûts, et ce, depuis 2008, soit plus de 16 ans d’inaction. Bref, la majorité des matières organiques invendues des marchés publics de Montréal finit dans les vidanges et est envoyée dans les dépotoirs débordants, où ces matières émettent des gaz à effet de serre.

À leur décharge, soulignons que la Ville de Montréal ne motive pas les commerçants à faire du compostage en les excluant de la collecte sélective hebdomadaire gratuite et que ceux-ci doivent en assumer les coûts. C’est pourtant une recommandation faite par plusieurs groupes lors de la consultation de 2021 orchestrée par le BAPE sur l’État des lieux et la gestion des résidus ultimes : que Montréal « offre gratuitement la collecte des matières organiques aux industries, commerces et institutions (ICI) sur son territoire, couplée à une taxe sur la gestion des déchets destinés à l’élimination » ⁠3. D’autant plus qu’en compostant les restes alimentaires, nous luttons contre le dérèglement climatique, un objectif supposément important pour la Ville de Montréal qui s’est dotée récemment d’un Plan climat.

L’attente a assez duré, Montréalaises et Montréalais, nous sommes en 2024, nous n’avons plus d’excuses. Vivement que la situation change !

*Cosignataires : Adeline Krieger, Catherine Sachitelle, Geneviève Perron, Hélène Charpentier, Laure Mabileau, Lyne Lefebvre et Nathalie Ainsley, membres de l’Association québécoise Zéro déchet et de Mères au front Montréal

