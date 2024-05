Alors que l’ONU vient de célébrer son 75e anniversaire, après la mort de George Floyd et face au peu d’avancées des droits fondamentaux des personnes noires, elle a décrété la création de l’Instance permanente des personnes d’ascendance africaine (Instance). Cette nouvelle instance nous amène à nous interroger sur la sincérité des engagements des États à l’égard de la lutte contre le racisme antinoir.

À la mi-avril, plus de 1000 personnes afro-descendantes ont participé à une réunion de quatre jours de cette instance. Les questions de développement durable, de justice économique, d’éducation, du racisme systémique, ainsi que de la culture ont fait l’objet de travaux.

Haïti était au cœur des préoccupations des participants et de l’Instance. Cette situation doit nous interpeller. Il s’agit bien d’une question de justice raciale, soit un traitement juste de tous les membres de la société.

Des hommes et des femmes, des êtres humains avant la traversée, ont été transformés en biens meubles. « Noire » et « esclave » sont devenus des termes inextricablement liés. Des décennies avant que la Grande-Bretagne n’abolisse l’esclavage et que la guerre de Sécession n’éclate aux États-Unis, les esclaves haïtiens se sont soulevés contre l’impérialisme français pour exiger le respect des droits ironiquement définis dans La déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789).

Une remise en question de la hiérarchie raciale

Ainsi, la révolution haïtienne est le point de départ d’une remise en question de la hiérarchie raciale voulant que les Blancs soient supérieurs aux personnes d’ascendance africaine (suprématie blanche). Cette classification fondée sur l’invention de la « race » est au cœur de la pensée philosophique occidentale.

Selon le philosophe Charles W. Mills, le présumé contrat social n’est pas un contrat social, mais un contrat racial. Il repose sur trois préceptes : la suprématie blanche locale et mondiale ; cette suprématie est un système politique ; en tant que telle, elle est le fondement du contrat racial.

Pour avoir osé déchirer ce contrat, les Haïtiens ont et continuent de payer un prix exorbitant. Pour obtenir leur liberté, ils ont dû payer des sommes aux descendants1 de leurs anciens maîtres pendant plus de 150 ans. Rappelons que les États ont refusé de reconnaître l’indépendance d’Haïti : cette révolution faisait désordre.

Tant les travaux de l’Instance que la situation haïtienne démontrent que le travail d’émancipation n’est pas terminé. Ainsi, la libération des afro-descendants reste un projet inachevé.

Une solution qui s’impose est celle de la justice réparatrice pour faire face aux injustices. Les réparations des torts historiques doivent être internationalement reconnues.

Autre constatation de l’Instance : une deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine s’impose. Cette proposition est appuyée par plusieurs pays dont le Brésil, le Canada et les États-Unis. Les constats faits durant cette décennie démontrent que la situation des afro-descendants tant au Canada qu’au Québec le justifient.

L’an dernier, le Sénat2 a observé que le racisme systémique antinoir étant omniprésent au sein de la Commission canadienne des droits de la personne. Cette Commission est non seulement l’entité chargée de recevoir des plaintes de discrimination, mais aussi de veiller à ce que la fonction publique fédérale respecte la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Cette loi prévoit que des mesures doivent être prises afin que les femmes, les personnes ayant un handicap, les Autochtones et les minorités visibles soient dûment représentés.

La Commission, le chien de garde des droits des personnes afro-descendantes, a failli. Le rapport « Améliorer le traitement des dossiers de discrimination fondés sur la race par la Commission » (rapport Hart)3 a observé que les principes de base du droit à l’égalité n’étaient pas appliqués à l’égard des personnes afro-descendantes

Quant au Québec, le gouvernement refuse de reconnaître le racisme systémique, ce qui a des conséquences sur les politiques publiques.

Durant la prochaine décennie, les effets du contrat racial doivent être éradiqués. Il faut reconnaître les effets dévastateurs du passé sur le présent. « Mais le passé n’existe pas indépendamment du présent. […] le passé n’est passé que parce qu’il existe un présent […] Le passé – ou plus exactement ce que nous identifions comme étant le passé – est une position. Ainsi, nous ne pouvons en aucun cas identifier le passé comme étant du passé », comme le disait Michel-Rolph Trouillot dans Silencing the Past : Power and the Production of History.

