L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Le sport féminin a le vent dans les voiles

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe de Montréal de la LPHF a affronté samedi celle de Toronto devant plus de 21 000 personnes, établissant ainsi un record d’assistance au hockey féminin.

« Ça m’a rentré dedans. Ça donne des frissons », a raconté Marie-Philip Poulin, la capitaine de l’équipe montréalaise de la LPHF, après avoir joué devant une foule record de 21 105 spectateurs déchaînés au Centre Bell, samedi. L’engouement envers cette ligue s’inscrit dans un contexte plus large, a écrit le chroniqueur Alexandre Pratt. « Celui du début d’un âge d’or du sport féminin. » La semaine dernière, la finale féminine du tournoi de basketball de la NCAA a été vue par 18 millions de téléspectateurs. La Coupe du monde féminine de soccer de l’été dernier a généré des revenus d’un demi-milliard de dollars. Et les meilleures cyclistes d’ici commencent à rêver d’une version féminine des Grands Prix de Québec et de Montréal. Tout porte à croire que souffle un vent de changement.

Payer ou ne pas payer pour les Îles-de-la-Madeleine ?

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Les visiteurs des Îles-de-la-Madeleine devront payer 30 $ dès l’été prochain.

Après Venise ou Amsterdam, les Îles-de-la-Madeleine représentent la dernière destination à mettre en place une redevance pour l’aider à prendre en charge les coûts associés au tourisme de masse. Les visiteurs de cette région du Québec devront effectivement payer 30 $ dès l’été prochain. Deux de nos chroniqueurs, Patrick Lagacé et Isabelle Hachey, ont exprimé leurs points de vue diamétralement opposés sur cet enjeu cette semaine. Pour le premier, il s’agit d’un précédent liberticide consternant qui doit être dénoncé. Pour la deuxième, c’est une mesure raisonnable visant à aider une communauté insulaire à préserver son magnifique territoire. Dans quel camp êtes-vous ?

Urgences : plus d’attente qu’avant la pandémie

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’Hôtel-Dieu de Québec

Ceux qui ont visité les urgences d’un hôpital ces derniers mois n’ont sans doute pas été surpris : la durée moyenne de séjour y est très longue. Elle a atteint 17 h 26 en 2023-2024, révèle le 15e palmarès des urgences de La Presse. Avant la pandémie, en 2018-2019, cette attente moyenne s’élevait à 14 h 12. Mince consolation, la situation s’est légèrement améliorée par rapport à 2022-2023, quand l’attente atteignait 18 h 06. L’augmentation des cas complexes et la pénurie de personnel expliquent en partie la situation difficile. Certains hôpitaux, comme l’Hôtel-Dieu de Québec, font pourtant beaucoup mieux. Découvrez comment dans le dossier écrit par la journaliste Ariane Lacoursière.

Un robot d’IA sur Facebook et Instagram

IMAGE GÉNÉRÉE PAR META AI Le robot d’intelligence artificielle de Meta répond à des questions et génère des images synthétiques.

Meta, l’entreprise propriétaire des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp, est en train de déployer sur toutes ses plateformes un robot d’intelligence artificielle avec lequel les usagers peuvent discuter. Ce robot, identifié par un mince anneau bleuté, peut aussi générer des images. Meta croit qu’il remplacera une partie des interactions humaines sur ses réseaux, et poussera les utilisateurs à y passer plus de temps. Pour l’instant, ce robot est « enthousiaste, mais peu fiable », écrit la journaliste Heather Kelly, du New York Times. « Dans cette optique, utilisez Meta AI pour vous amuser et pour des tâches non critiques », ajoute-t-elle. Pas envie de « nourrir la bête » en entraînant ce robot malgré vous ? Sachez qu’il n’est pas simple de le désactiver.

Pub Royal, l’adieu de Karl Tremblay

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les membres des Cowboys Fringants Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine et Jérôme Dupras saluent leur ami lors du spectacle hommage à Karl Tremblay au Centre Bell en novembre 2023.

Lancé en surprise jeudi à minuit, Pub Royal, ultime album des Cowboys Fringants, saura sans aucun doute raviver le souvenir de Karl Tremblay, leader du groupe qui s’est éteint en novembre 2023. « Un lumineux au revoir, conçu avec la conscience qu’il s’agirait d’un au revoir […] », écrit le journaliste Dominic Tardif, qui a partagé ses premières impressions, à chaud et à chaudes larmes. « Ferme le follow pis les lumières, non je n’ai plus besoin qu’on m’éclaire, je sors par la porte d’en arrière, pour que m’avale l’univers », entonne le regretté chanteur sur la tristement prophétique La fin du show. Emporté par le cancer à 47 ans, Karl Tremblay a aussi le mot de la fin de cet opus avec Merci ben !, chanson testament qui s’amorce et se conclut au son de sa si réconfortante voix.

