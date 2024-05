L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Apprendre à compter… les profs

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’école Dollard-des-Ormeaux, à Ville-Émard

Des élèves de première année d’une école de Ville-Émard, à Montréal, ont vu défiler une quinzaine d’enseignants dans leur classe depuis le début de l’année scolaire, a révélé cette semaine la journaliste Marie-Eve Morasse. De quoi étourdir tout le monde, au premier chef les enfants qui aimeraient bien apprendre à lire et à écrire en cette année scolaire aussi marquée par une longue grève. Cette situation montre les effets concrets de la pénurie d’enseignants qualifiés. Bien sûr, comme l’a rappelé la chroniqueuse Rima Elkouri, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville ne peut remédier à cette pénurie « en un claquement de doigts ». N’empêche, ça ne l’autorise pas à tolérer l’intolérable en attendant qu’elle se résorbe, a-t-elle ajouté.

Assez riche pour ne pas être pauvre ?

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Chaque année, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques mesure la somme nécessaire pour vivre décemment, ce qu’il appelle le revenu viable.

Combien faut-il gagner pour ne pas être pauvre ? a demandé cette semaine la chroniqueuse Marie-Eve Fournier. « Chaque année, a-t-elle écrit, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) mesure la somme nécessaire pour vivre décemment, ce qu’il appelle le revenu viable. » Or, ce revenu varie beaucoup d’une ville à l’autre au Québec, en fonction du coût de la vie. Une personne seule qui gagne 30 738 $ à Trois-Rivières sera ainsi juste assez riche pour ne pas être pauvre, alors qu’il faut gagner 43 609 $ pour vivre décemment à Sept-Îles. À Montréal, ce seuil se situe à 38 479 $, en hausse de plus de 19 % depuis un an, signe que la crise du logement coûte cher à de nombreux ménages. « Ce n’est pas pour rien que l’anxiété financière est en croissance, tout comme le recours aux banques alimentaires », conclut la chroniqueuse.

L’identité de la top gun enfin révélée

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Geneviève Biron, toute première patronne de la nouvelle agence Santé Québec

Après des mois de recherche, le ministre Christian Dubé a finalement choisi – parmi une soixantaine d’aspirants –, sa top gun : il s’agit de Geneviève Biron, ex-PDG de Biron Groupe Santé. La nomination de Mme Biron, qui provient du privé en santé, fait déjà grincer des dents dans l’opposition et chez les syndicats. « Ce parti pris en faveur du privé en santé est consternant, mais la nomination de Geneviève Biron a le mérite d’être claire : le privé est désormais aux commandes de notre réseau de santé », a affirmé Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé. Geneviève Biron ne détient plus aucun intérêt dans Biron Groupe Santé, qui est maintenant dirigé par sa sœur, Caroline. Pour « éliminer tout potentiel conflit d’intérêts », a précisé le ministre de la Santé. Avec plus de 330 000 employés, Santé Québec deviendra l’un des plus grands employeurs au pays.

L’héritage culturel de Jean-Pierre Ferland

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Pierre Ferland, en 2021

Les hommages ont fusé, cette semaine, à l’endroit de la regrettée légende de la chanson québécoise Jean-Pierre Ferland. Bien qu’il manque déjà aux mélomanes de la province, il laisse derrière lui un legs immense chez la relève musicale. Le journaliste Alexandre Vigneault a récolté les témoignages de plusieurs jeunes artistes, qui s’entendent pour dire que l’empreinte du petit roi ne disparaîtra pas de sitôt. Si Marie-Pierre Arthur admire son sens de la mélodie et son habileté à le combiner avec le mot magique, c’est son côté aventureux que retiendra Thierry Larose. Lumière a été marqué par le mélange de « naïveté et de sensibilité » de Ferland, et l’album Jaune est une œuvre phare pour les membres du groupe Vendôme. L’album Jaune s’est d’ailleurs hissé lundi en deuxième position du top 100 canadien des albums les plus vendus d’iTunes, devançant The Tortured Poets Department, de Taylor Swift.

Le campement de McGill dans l’œil d’un juriste

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le campement propalestinien à l’Université McGill, mardi

Depuis deux semaines, les mobilisations de soutien à Gaza se multiplient dans les universités américaines. Des campements ont été établis sur plusieurs campus, et le mouvement a percolé jusqu’à Montréal, à l’Université McGill. Les manifestants qui y ont installé leurs tentes exigent que l’établissement rompe tout lien avec Israël. La Cour supérieure a rejeté mercredi une demande d’injonction visant à restreindre l’espace où pouvaient protester les manifestants, mais l’Université McGill souhaite tout de même aller de l’avant avec le démantèlement du campement. Cette menace pose des questions intéressantes sur le droit de manifester, que la journaliste Léa Carrier a soumises au professeur de droit Louis-Philippe Lampron.

