Partager la nature, une pelouse à la fois

Cela fait plus de deux ans que la Fondation David Suzuki travaille sur la campagne « Partage ta pelouse » avec ses partenaires Nouveaux Voisins et Dark Matter Labs. Dès le début, nous avons appris à voir d’un œil différent nos espaces verts publics et privés, des parcs qui sont si précieux pour notre santé mentale, jusqu’aux bords de route souvent oubliés.