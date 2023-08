J’ai mal à ma jeunesse

Détérioration de la santé mentale chez plus de la moitié des jeunes de 12 à 15 ans⁠1, dramatique pénurie d’enseignants, de psychologues et autres professionnels, chute des taux de réussite scolaire aux épreuves du Ministère, plus de 4000 enfants en attente d’évaluation à la DPJ au Québec et des signalements en hausse d’année en année⁠2. Montée de la violence armée, exode des professionnels en santé et en éducation vers le privé ou vers d’autres métiers… les statistiques s’accumulent, et moi, j’ai mal à ma jeunesse.