Faire de la francisation en milieu de travail une priorité

Il y a de ces professeurs qui marquent… Je me souviens notamment d’un professeur d’histoire et d’éducation civique qui, lors d’un de ses cours, il y a maintenant plus de 20 ans, avait sorti son rétroprojecteur pour projeter en classe une pyramide des âges… Il nous avait alors annoncé qu’un jour, en raison du vieillissement de la population et de la baisse du taux de natalité, cette pyramide s’inverserait et que, ce jour-là, la société aurait du mal à trouver des travailleurs pour prendre soin d’une génération de baby-boomers qui partiraient à la retraite… Eh bien, nous y sommes ! La course contre la montre est lancée1.