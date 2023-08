Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Je l’affirme haut et fort, car j’en suis convaincue.

Stéphanie Auclair Montréal

J’ai une famille qui s’aime et se soutient. J’ai des amis de longue date que je peux retrouver après 10 ans comme si on s’était vus la veille. J’ai un amoureux qui change ma vie chaque jour en me montrant ce que le quotidien peut être, quand on se sent aimé.

J’ai eu mon lot de défis et de combats dans la vie. J’en ai bavé, j’en ai fait baver. J’ai pleuré, j’ai crié, j’ai combattu, je suis tombée, je me suis relevée. Time and time again. Et après toutes ces années, je suis là, debout. Plus grande et plus heureuse que jamais. Plus imparfaite et plus assumée que jamais.

À 41 ans, j’ai enfin trouvé qui j’étais… en sachant très bien que je ne suis pas encore la version « optimale » de qui je deviendrai.

Je fais partie des rares êtres humains qui ont des amis pour la vie. Certains que j’ai connus à 7 ans, d’autres que j’ai connus à 12, 13 ou 20 ans. Ces personnes n’ont pas seulement croisé mon chemin. Elles ont participé à créer la personne que je suis aujourd’hui.

Elles m’ont vu briller, et elles m’ont vu tomber. Elles m’ont vu à mon meilleur, mais beaucoup plus souvent à mon pire. Elles m’ont épaulée, elles m’ont écoutée, elles m’ont challengée. Elles m’ont faire comprendre, chacune à leur manière, que je valais la peine. Que « moi » était assez. Que je méritais moi aussi d’être bien, d’être heureuse.

Complices

Mes amis, ce sont l’extension de ma famille. Mes amis sont des personnes aussi uniques que différentes les unes des autres. Mes amis sont mes sœurs, mes frères, mes complices. Mes amis sont mes colonnes, mes assises, mes sounding boards. Elles sont aussi les personnes les plus crues et les plus vraies que je connaisse. Elles sont les personnes qui savent qui je suis, vraiment.

Aujourd’hui, je veux juste leur dire merci. Merci d’être là au fil des ans. Merci de m’accueillir avec mes hauts et mes bas. Merci d’être des complices de pleurs et de rires. Hier, aujourd’hui et demain. Merci d’être ma famille.