Moment de détente, gracieuseté de la Voie maritime du Saint-Laurent. Je me repose tranquillement depuis quelques heures sur mon embarcation, en attente du passage des écluses de Sainte-Catherine. Il y a quelques jours, j’ai aussi eu droit à un repos de trois heures aux écluses de Beauharnois.

Denis Brochu Plaisant plaisancier

Les écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent sont gigantesques. Elles sont construites pour les besoins de la navigation commerciale. Des cargos chargés de biens et matériaux remontant ou descendant le fleuve Saint-Laurent y circulent tous les jours, jour et nuit, pour le bien de notre économie. En période estivale, une autre activité économique prend vie dans la voie maritime : la navigation de plaisance. Ainsi, des dizaines de plaisanciers franchissent aussi les écluses chaque jour, entre le passage des cargos qui sont, quant à eux, très prévisibles dans leurs déplacements.

Depuis quelques années, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a mis en place un système d’horaires pour le passage des plaisanciers. Ainsi, deux remontées et deux descentes sont planifiées chaque jour dans chacune des cinq écluses administrées par le Canada. Quelle belle idée ! Ainsi, les plaisanciers n’auront plus à patienter des heures en amont et en aval des écluses, dans l’attente du passage des cargos, me suis-je dit.

Eh bien non !

Bien que l’arrivée des quelques cargos de passage soit totalement prévisible, les experts de la Voie maritime ne sont pas capables d’établir des horaires adéquats pour le passage des plaisanciers.

Via le site Marine Trafic, j’arrive moi-même à prévoir l’heure d’arrivée des cargos aux écluses. Pourquoi donc les responsables de la Voie maritime n’y arrivent-ils pas ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Cargo traversant l’une des écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent

Aujourd’hui, un seul cargo en circulation descendante. Aucun montant. Heure d’éclusage planifiée à Sainte-Catherine pour les plaisanciers en avant-midi : 10 h. Heure d’arrivée du cargo : 10 h. Résultat : minimum deux heures d’attente pour les plaisanciers qui aurait pu facilement être évitée, si un employé avait simplement programmé l’éclusage des plaisanciers à 9 h.

Même histoire il y a quelques jours à Beauharnois : trois heures d’attente.

Mise en valeur

Il est normal que les cargos soient prioritaires. Cependant, la navigation de plaisance à des fins touristiques contribue elle aussi à l’économie. Par ailleurs, elle permet de découvrir une portion méconnue de notre majestueux fleuve, de Montréal à Salaberry-de-Valleyfield, et de ces impressionnants ouvrages construits afin de permettre à nos navires de contourner nos rapides.

Un pan important de notre histoire s’y trouve et mériterait d’être interprété et mis en valeur, notamment l’impressionnant barrage de Beauharnois et son canal, pour lequel des villages ont été déplacés à l’époque de sa construction.

On aime bien notre fleuve, mais on lui tourne encore trop souvent le dos. Il est magnifique autant dans sa portion ontarienne que québécoise. Je rêve du jour où les responsables de la Voie maritime du Saint-Laurent considéreront la navigation de plaisance non pas comme un mal nécessaire, mais bien comme une activité économique qui profite elle aussi à l’économie canadienne, même si elle est peu rentable pour cette corporation.

Quelques suggestions : des aires d’accueil améliorées, une interprétation aux aires d’attente, une planification logique des horaires d’éclusage journaliers, un affichage (et infos web) mis à jour toutes les heures, des câbles de meilleure qualité, etc.

Je suis convaincu que le gouvernement fédéral accepterait de supporter les coûts de ces aménagements.

Mention spéciale aux jeunes employés chargés de nous guider une fois sur place. Ils sont vraiment très gentils et polis lorsqu’ils nous informent de ce qu’on sait déjà : retard d’éclusage dû à l’arrivée d’un cargo !

Maintenant, je vous laisse. J’ai encore les écluses de Saint-Lambert à franchir et je dois me préparer à affronter la pluie que je tentais d’éviter. Rien de grave. J’ai un bon manteau et le fleuve est de toute beauté !