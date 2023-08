Billie Eilish. Elle inspire par sa voix et son énergie. Elle ne s’habille pas toute sexy comme la majorité des chanteuses pop. Au contraire, elle porte des shorts de basket et un chandail oversized en spectacle.

Sarah Bachand Montréal

Ma festivalière se reconnaît dans ses chansons. Le titre de sa dernière chanson : What Was I Made For ? Sa voix véhicule des paroles télépathiques aux oreilles d’une fan admirative. Son documentaire nous apprend qu’elle est très proche de son frère. Qu’elle a fait l’école à la maison et qu’elle est à la source des choix de matières priorisées, sa mère palpant ce qui allume ses enfants, ce qui les fait vibrer.

Des visites dans les salles d’orchestre, dans les musées musicaux et un environnement favorable à l’exploration de cet univers musical que ces enfants talentueux explorent ensemble forment la fondation de leur éducation. Ils ont trouvé leur spark et les fans semblent aimer.

Mes filles souhaitaient aller la voir en spectacle à Osheaga, je n’ai eu aucune hésitation. Deux clics de souris et un numéro de carte de crédit et le décompte commence, surtout pour ma plus jeune.

Me rappelant mon jeune temps et mes quelques spectacles extérieurs, l’instinct maternel veut remplir un sac à dos de collations et de bouteilles d’eau, mais les sacs à dos ne sont pas permis. Les bouteilles vides le sont. Alors c’est avec sa tante et sa cousine qu’elle se dirige vers son idole et attendra six heures debout pour réserver sa place devant la scène. Sa sœur ira la rejoindre après sa journée de travail. Un sac banane à la taille pour argent et collation et une bouteille vide à la main. Le grand jour est arrivé.

Après deux heures d’attente, il y a déjà beaucoup de monde. Trois heures plus tard, la barre tendre est mangée et les food trucks sont inaccessibles. Il est difficile de bouger. Les bouteilles d’eau sont vides et un texto est envoyé à maman pour l’aviser d’un étourdissement passager.

Une heure avant l’arrivée de Billie, des fans tombent comme des mouches. Une jeune fille pleure, car elle manque d’air. La mienne décide de s’asseoir quelques minutes et un secouriste, qui la pense mal en point, la prend dans ses bras pour l’emmener à la tente médicale. Il la relâche aussitôt, voyant que finalement elle va bien. Impossible de retrouver les autres…

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’attente du spectacle de Billie Eilish a paru longue à certaines de ses admiratrices, le 5 août, au parc Jean-Drapeau.

— Maman, je suis à l’arrière. Plus moyen de retourner à ma place. J’ai demandé à des filles si je pouvais passer et elles m’ont soufflé de la boucane au visage. Six heures d’attente pour rien. Je ne verrai rien.

— Maman, je ne vois rien, mais c’est extraordinaire. Elle est extraordinaire.

— Maman, comment je vais faire pour retrouver ma sœur ?

— Maman, c’est terminé. Je suis épuisée et cela prendra des heures pour entrer dans le métro. Je m’assois et ne bouge plus. J’ai trop soif.

C’est à 23 h 40 que je me suis dirigée vers le parc Jean-Drapeau pour récupérer mes deux protégées. Un gros verre de jus dans la porte et un sandwich sur leur siège.

Quel soulagement de les retrouver saines et sauves et de les voir s’hydrater.

Je me suis sentie irresponsable de les avoir laissées à elles-mêmes. Je pense au spectacle récent de Travis Scott où 10 jeunes sont morts piétinés…

Bref, ce festival me semblait une bonne idée il y a quelques mois. Je me questionne par contre sur l’aspect sécuritaire de ces rassemblements. Cinquante-quatre mille personnes étaient sur le site samedi, 54 000 bouteilles d’eau à remplir, 54 000 personnes à circuler, à devoir manger ce qui se trouve sur le site, à vouloir quitter les lieux en même temps.

Je suis soulagée qu’il n’y ait eu aucune tragédie…

Malgré tout, dans la voiture, avant de s’endormir, ses derniers mots ont été : « Ce fut la plus belle journée de ma vie ! »

J’espère que Billie aura inspiré ces 54 000 personnes à trouver leur spark et à poursuivre leurs passions parfois hors des sentiers battus de notre société. C’est ce que je leur souhaite…

Ma fille a déjà planifié ses stratégies pour son prochain show de Billie. En espérant un petit répit avant de revivre une telle péripétie. En espérant que ce soit également plus sécuritaire…