Attendue avec fébrilité, la vente de billets pour les six concerts de Taylor Swift prévus à Toronto a débuté mercredi. Résultat de cette journée hautement anticipée : beaucoup d’appelés, peu d’élus. Et surtout, des milliers d’admirateurs déçus.

Après le fiasco de la vente des billets aux États-Unis, l’extrême popularité de la tournée Eras n’était plus à prouver. Pourtant, elle ne cesse de surprendre, tant elle est impressionnante.

« Je n’ai jamais été aussi stressée pour un spectacle. Hier, je ne fonctionnais pas », racontait Béatrice Beaulieu, quelques heures avant l’ouverture de la billetterie, mercredi matin.

Demandez à n’importe quel fan canadien qui tente de mettre la main sur un billet pour l’un des six concerts de la superstar prévus à Toronto à l’automne 2024 : c’est l’équivalent de gagner à la loterie.

La semaine dernière, ils étaient des dizaines de milliers d’admirateurs à s’inscrire au programme de « fans certifiés » de Ticketmaster – l’unique façon de voir leur idole au Canada. Bien qu’elle soit obligatoire, cette étape ne garantissait pas une place de concert. Une petite partie des personnes inscrites – choisies de façon aléatoire – ont reçu un code unique leur permettant d’accéder à la vente officielle des billets, étalée sur trois jours.

Pour multiplier ses chances, Béatrice Beaulieu avait recruté sa sœur, ses parents et ses amies, qui se sont tous inscrits au programme. Cela fait des années qu’elle rêvait de voir son idole sur scène. Et jusqu’à la dernière minute, elle y croyait.

Mardi soir, le courriel est tombé dans sa boîte. Pas de code. Elle était placée sur la liste d’attente. Autrement dit : meilleure chance la prochaine fois.

J’étais vraiment déçue. Mes parents ont essayé de me remonter le moral, mais ça n’a pas fonctionné. Béatrice Beaulieu

La jeune femme est loin d’être la seule dans sa situation. En ligne, des centaines d’internautes ont partagé la même déception. « À toutes les swifties canadiennes, on se retrouve aux chutes du Niagara pour sauter dans deux heures », a blagué une jeune femme dans une publication devenue virale sur la plateforme X.

Être la 11 000e

Véronique Doré a eu un peu plus de chance, et encore. Sa meilleure amie a reçu le fameux code, mais l’achalandage sur le site de la billetterie était tel qu’elle n’a jamais réussi à obtenir de billets, dont la limite est fixée à quatre par personne.

« Elle était 11 000e dans la file d’attente. Vers midi, ça a bogué. Elle m’a dit qu’elle ne pensait plus qu’il y avait de billets », raconte Véronique.

Finalement, nous avons trouvé une seule personne qui avait réussi l’exploit de mettre la main sur un billet.

Tracie Bélanger s’était préparée à ce moment comme un athlète s’entraîne pour une course. Elle connaissait toutes les astuces possibles – telles que s’inscrire avec plus d’un compte et ne pas ouvrir des onglets différents en même temps – et avait étudié des vidéos de fans qui étaient passés par le même processus.

Les dernières heures avant l’ouverture de la vente se sont égrenées comme un compte à rebours aussi excitant qu’angoissant. « J’étais vraiment stressée, mais j’étais bien préparée », raconte-t-elle.

Avant que les dates canadiennes ne soient annoncées la semaine dernière, la jeune femme avait tenté d’acheter des billets pour les spectacles de Londres et de Paris, sans succès. La troisième fois fut la bonne.

La jeune femme a réussi à obtenir deux places bien situées pour un total d’un peu plus de 900 $. C’était plus cher qu’elle s’imaginait, mais elle ne pouvait pas passer à côté.

Je réalise que j’ai vraiment de la chance. Je vois tout le monde qui n’a pas réussi à en avoir et je me sens presque mal pour eux. Tracie Bélanger

Les fans déçus peuvent toujours garder espoir. Certains sont inscrits à la prévente commanditée par RBC prévue la semaine prochaine. Et il y a toujours la possibilité d’acheter des billets en revente, au risque de devoir débourser une fortune.

Sur le site de revente StubHub, une paire de billets sur le parterre pouvait être vendue jusqu’à plus de 4000 $, a pu constater La Presse mercredi après-midi.

Outre la déception des fans, la première journée de vente s’est déroulée somme toute rondement. La vente qui s’est conclue mercredi concernait les deux premiers spectacles à Toronto, soit les 14 et 15 novembre 2024. Les billets pour les quatre autres concerts seront mis en vente de la même manière, ce jeudi et vendredi.

Rappel d’un fiasco En novembre dernier, la prévente de billets pour la portion américaine de la tournée de Taylor Swift avait tourné au fiasco. Attente interminable, flambée des prix, bogues informatiques : les fans de la vedette ont eu toutes les difficultés du monde à se procurer leurs précieux billets – si elles ont réussi tout court. La mise en vente officielle pour le grand public avait même été annulée en raison du nombre de billets insuffisant pour la demande. Le tollé était tel que Ticketmaster a été visé par une vingtaine de poursuites, ce qui a forcé le Sénat américain à étudier la question du monopole de l’entreprise dans le marché de la vente de billets de spectacles. Léa Carrier, La Presse