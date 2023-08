Toutes les deux semaines de l’été, une personnalité nous présente ses activités préférées de la belle saison.

« Je suis en train de vivre mon été idéal », lance l’humoriste et animatrice Marie-Lyne Joncas. Un été composé de voyages en Californie et en Allemagne, de baignades dans le lac à son chalet dans Lanaudière, et de BBQ entre amis. Le bonheur !

Un été composé de voyages

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vue de la route 1, dans le secteur de Big Sur, en Californie

« Je suis allée une semaine en Californie avec la comédienne Geneviève Schmidt, et on a adoré ça. Nous sommes arrivées à San Francisco, on a loué une voiture, nous sommes allées jusqu’à Los Angeles, Santa Barbara, on a pris la route 1 qui longe le Pacifique. C’était vraiment extraordinaire. Ensuite, je suis allée une semaine en Allemagne. J’ai assisté au concert de mon idole, Harry Styles, à Francfort ! J’ai aussi visité Berlin et je rêve de visiter d’autres pays d’Europe comme le Danemark ! Ça fait du bien de sortir du Québec, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. À l’automne, ce sera la découverte du Maroc. J’y vais avec Ève Côté, et peut-être qu’on passera par le Portugal ! Je gagnais moins bien ma vie avant la pandémie, et maintenant je peux m’offrir de beaux petits voyages et j’adore ça. Je savoure cette chance de pouvoir découvrir de nouveaux pays. »

Vie de chalet

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Ponton sur un lac

C’est un indispensable de l’été. « J’ai un chalet au bord d’un lac dans Lanaudière, et l’été, j’en profite. J’invite la famille, les amis, il y a du monde qui arrive, qui part, qui revient, on s’amuse, on se baigne, on fait de beaux BBQ. Je fais du kayak, de la planche à pagaie... J’ai un genre de ponton électrique aussi avec des panneaux solaires et une batterie, alors on va au milieu du lac, on se baigne. C’est vraiment agréable et ça fait partie de mon été idéal. »

Recevoir des amis et cuisiner

PHOTO SIMON GIROUX, ARCHIVES LA PRESSE Saucisses sur le BBQ

« J’adore cuisiner. Les gens ne le savent peut-être pas, mais je cuisine beaucoup et j’aime recevoir les amis. L’été, je fais de grands BBQ avec mes saucisses maison ! J’ai une machine à saucisses, et je les fais moi-même et ça fait de belles grillades. Je fais la saucisse italienne de base, mais après, j’ajoute toutes sortes de choses, des oignons caramélisés, de la coriandre... Le nombre de recettes de saucisses, c’est infini ! Je cuisine à l’instinct, sans suivre de recettes ! J’ai une sorbetière pour faire des sorbets maison, il y a par exemple le sorbet à la framboise, c’est délicieux et c’est super facile à faire avec la sorbetière. L’hiver, je fais aussi des pâtes maison, des raviolis. Je fais la farce, la sauce. C’est vraiment très bon et en plus, je les prépare avec mon cœur ! »

En mode repos

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La vie sur le bord d’un lac fait le plus grand bien à Marie-Lyne Joncas.

« Je suis vraiment en mode repos l’été. D’habitude, je travaille pendant l’été, je donne des spectacles, mais là j’ai pris congé, ce qui est vraiment agréable. Je ne suis pas une fille de festivals ni de découvertes musicales, je n’aime pas les foules, je ne vais pas au cinéma, je ne lis pas tant que ça, alors je profite de mes amis, du soleil, des baignades. Je recharge mes batteries, je ne fais rien ou presque. Je vais marcher avec mon chien, je regarde des documentaires Netflix sur des meurtres... mais ça, ce n’est pas juste l’été, c’est toute l’année ! »

Le besoin d’être au bord de l’eau

PHOTO FOURNIE PAR LA SEPAQ Parc national de la Pointe-Taillon, au Lac-Saint-Jean

« J’ai grandi au Lac-Saint-Jean et quand j’étais petite, on passait tous les étés au bord de l’eau au chalet de ma tante. On se baignait, on faisait du pédalo, on attrapait des grenouilles. Je reproduis aujourd’hui ce que j’ai vécu quand j’étais plus jeune, ça me réconforte. Je me rends compte que j’ai besoin d’être au bord de l’eau, ça me fait du bien, et nous sommes chanceux au Québec d’avoir tous ces beaux lacs. »