Des ateliers pour les adolescents… et leurs parents

« Tu ne me comprends jamais ! » Si votre enfant traverse l’adolescence, il est probable que vous entendiez de telles doléances. La communication entre les adolescents et leurs parents pose parfois de grands défis, observe Sheilla Fortuné, directrice générale de la maison des jeunes L’Ouverture. Voilà pourquoi son organisme a mis sur pied les ateliers Ados entre parenthèses. La Presse a assisté à une rencontre il y a quelques semaines.

« Maison des jeunes L’Ouverture ». Le nom le dit. C’est aux jeunes que s’adressent les activités de l’organisme, qui se consacre aux adolescents de Montréal-Nord depuis 40 ans.

Or, les ateliers Ados entre parenthèses font exception. En ce jeudi soir, le premier étage du local du boulevard Saint-Vital accueille quelques mères qui s’installent tranquillement autour d’une longue table. En attendant les deux animatrices, elles bavardent tout en dégustant le repas offert par l’organisme.

« On se trouve dans un quartier où il y a beaucoup d’enjeux socioéconomiques qui peuvent avoir des incidences sur la vie des jeunes. [...] On intervient auprès [d’eux] pour faire de la prévention, mais on voulait aussi inclure les parents dans la démarche », souligne, en entrevue, Sheilla Fortuné, directrice générale de la maison des jeunes L’Ouverture.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Sheilla Fortuné, directrice générale de la maison des jeunes L’Ouverture

En 2021, en collaboration avec la maison de la famille Entre parents, l’organisme a créé ces ateliers destinés aux jeunes de 12 à 17 ans et à leurs parents. Depuis, environ une quinzaine de familles participent chaque année à ce programme soutenu par le ministère de la Sécurité publique, qui vient d’ailleurs d’annoncer le renouvellement de son financement pour trois ans.

« La famille, c’est un facteur de protection [contre la délinquance], explique Marie Loudy Lucien, intervenante qui a participé à l’élaboration du projet. Si l’enfant se sent bien chez lui, il aura moins tendance à s’associer à des gens qui peuvent avoir une mauvaise influence. [...] Il ne va pas chercher de validation ailleurs parce qu’il sait que là où il vit, il a de la valeur. »

Renforcer le lien familial

Le programme Ados entre parenthèses vise à renforcer les liens familiaux des participants.

La clé pour y parvenir ? La communication. Un sujet qui revient dans les huit rencontres, lors desquelles adultes et adolescents sont divisés en deux groupes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les intervenantes qui animent les ateliers : Mithridade Alexandre, Suze Orphilus et Marie Loudy Lucien

En ce jeudi soir, alors que le thème abordé est la violence et l’intimidation, Marie Loudy Lucien et Mithridade Alexandre expliquent aux parents comment le fait d’encourager son enfant à s’affirmer peut contribuer à limiter les risques qu’il se fasse intimider. Pour ce faire, les adultes peuvent notamment inviter leur jeune à nommer ses émotions, dit Marie Loudy Lucien, une pratique « qui n’est pas nécessairement naturelle pour un ado ».

« Est-ce que c’est facile pour vous de mettre des mots sur vos émotions ? », demandait d’ailleurs, quelques minutes plus tôt, l’intervenante Suze Orphilus aux jeunes réunis au sous-sol. Un « non » unanime a résonné dans la pièce.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Suze Orphilus présente l’atelier aux jeunes.

« On donne le même atelier en haut avec les parents et en bas avec les jeunes. [...] Les mêmes outils sont présentés, mais différemment », explique Sheilla Fortuné. Alors qu’à l’étage, les adultes prennent des notes et posent beaucoup de questions, au sous-sol, Suze Orphilus invite les jeunes à faire un jeu pour leur transmettre de l’information tout en gardant leur attention.

Jeunes Québécois

Les participants sont, pour la grande majorité, issus de l’immigration. Les différences entre les façons de faire au Québec et celles de leur pays d’origine accentuent parfois les problèmes de communication dans les familles, observe la directrice générale.

Née à Montréal-Nord de parents ayant immigré d’Haïti, Marie Loudy Lucien peut en témoigner.

J’ai souvent senti de l’incompréhension au sein de ma famille par rapport aux besoins que j’avais en tant que jeune Québécoise. Marie Loudy Lucien

Des années plus tard, elle remarque un discours similaire chez les adolescents qu’elle côtoie.

« On ne demande pas au parent de laisser de côté toute sa culture, précise Sheilla Fortuné. On cherche à l’aider à mieux comprendre la réalité de son enfant. »

Des liens avec toute une communauté

Arrivé au Québec en 2022, Ylner Point Dujour confirme que participer à Ados entre parenthèses lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la société québécoise. « Les ateliers ont amélioré ma relation avec ma fille », ajoute-t-il, au fil d’une discussion ponctuée de mots en créole.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Sheilla Fortuné et Nour Mallem

Mère d’un garçon et d’une fille, Nour Mallem abonde dans le même sens. « Ça m’a aidée à renforcer les liens familiaux, à comprendre comment comprendre mes enfants », confie celle qui a participé aux ateliers il y a environ un an. Elle a tellement aimé l’équipe de la maison des jeunes qu’elle y travaille maintenant.

« C’est aussi un moment pour tisser des liens avec d’autres familles », indique Sheilla Fortuné.

« Ça nous arrive souvent qu’un parent explique une situation qu’il est en train de vivre dans sa famille et qu’il y ait d’autres parents qui vont dire qu’ils sont passés par là », poursuit-elle.

La sixième cohorte d’Ados entre parenthèses s’est terminée le mois dernier, mais déjà, un nouveau groupe se met en branle. Le début des rencontres aura lieu jeudi.

