Tout le monde aime l’histoire d’un laissé-pour-compte. Le gamin qui a été harcelé pendant des années se bat enfin contre le tyran de la cour de récréation. Le Canadien de Montréal atteint la finale de la Coupe Stanley. Le Maroc bat la Belgique, l’Espagne et le Portugal à la Coupe du monde.

George Monastiriakos Fellow au Centre de politique de sécurité de Genève et diplômé en common law canadien, droit civil québécois, et sciences politiques et histoire

Bien évidemment, il est agréable de les encourager. Mais la politique internationale n’est pas une émission de téléréalité ni une compétition sportive. Dans la vraie vie, de vraies personnes prennent de vrais risques, récoltent de vrais bénéfices et subissent de vraies conséquences de leurs décisions.

Le rêve perturbant des « cheerleaders anti-impérialistes » est de voir l’Occident s’effondrer. Nonobstant les défis qu’ils surmontent, les pays occidentaux sont plus attirants que jamais. Ainsi, 2,76 millions de personnes à la quête du rêve américain ont été appréhendées à la frontière du Mexique en 2022. Plus de 1 million d’individus additionnels ont migré légalement vers les États-Unis. D’autre part, le Canada a accueilli 437 180 nouveaux arrivants l’année passée.⁠1 La demande est élevée, et nous ne pouvons ni les loger, ni les embaucher, ni les intégrer dans la société canadienne assez rapidement. Or, des milliers de personnes en provenance de l’Asie et de l’Afrique entreprennent des voyages longs et dangereux pour rentrer en Europe. Pour une seule raison : ils veulent vivre dans les pays occidentaux libres et prospères.

Ces personnes ont célébré la fameuse « victoire » du 26 juillet contre l’Occident au Niger. Enfin, les « impérialistes » français seront « expulsés » du continent africain ! En réalité, le président Mohamed Bazoum, élu dans la première transition pacifique et démocratique de l’histoire du Niger, a été victime d’un coup d’État et pris en otage par sa garde présidentielle. Toujours classé 189e sur 191 pays, selon l’Indice de développement humain des Nations unies, le PIB par habitant du Niger est de 613,93 $ US. Le manque d’eau potable, les pénuries alimentaires, les sécheresses et les coupures de courant sont des phénomènes fréquents. Étant donné que l’aide étrangère représente 40 % du budget de l’État, les sanctions imposées par la France, l’Union européenne et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) seront dévastatrices pour le peuple nigérien.

Enclavé, le Niger partage des frontières avec sept pays. Malgré une population de 27,2 millions d’habitants au pays, le Nord est peu peuplé en raison du Sahara. Le manque de villes et de villages dans cette région fait en sorte que ses frontières avec le Mali, l’Algérie, la Libye et le Tchad sont mal défendues. Cela permet à des groupes djihadistes de se déplacer facilement et sans entrave dans la région du Sahel, raison pour laquelle ce territoire représente désormais 43 % des victimes du terrorisme dans le monde aujourd’hui.2 Bien que les médias canadiens n’en fassent pas état, la longue liste des organisations terroristes qui opèrent dans la région du Sahel⁠3 inclut le Boko Haram, le groupe État islamique et Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin.

Soyons clairs : les bases militaires françaises et américaines au Niger fournissent des renseignements précieux et un soutien technique immense à leurs partenaires africains dans le cadre de leurs opérations antiterroristes dans la région du Sahel, où la détérioration de la situation sécuritaire a entraîné le déplacement forcé de 4,1 millions de personnes. De plus, ces « impérialistes » ne vont pas perdre leur position dans la communauté internationale parce que des putschistes au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont décidé de remplacer l’Occident avec les milices Wagner. Au contraire, ce sont leurs partenaires africains qui perdront leur expertise et leurs ressources inestimables, et leurs peuples respectifs qui seront encore plus isolés dans la CEDEAO, dans la région du Sahel et globalement.

Depuis longtemps, les « cheerleaders anti-impérialistes » ont l’espoir que les pays occidentaux tomberont comme par magie en disgrâce. Ça restera un rêve. Un changement d’une telle envergure se fait de façon progressive au cours de plusieurs générations, pas du jour au lendemain ni parce qu’un bandit a saisi le pouvoir à Niamey. Au mépris des rêves perturbants de ceux et celles vivant confortablement dans des pays occidentaux libres et prospères, il y a de vraies personnes qui subissent de vraies conséquences dans la vraie vie.