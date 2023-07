Cet été, c’est lourd, on dirait. La nature est malcommode ! Les nouvelles nous en mettent plein la vue avec des chaleurs et pluies qui refont les statistiques. C’est « hot » ! Pas nécessairement selon l’expression consacrée. Il passe et passera. Je choisis alors de regarder là où il y a du bonheur. Cliché ! Pourquoi pas ?

Ginette Lareault Auteure jeunesse

Regardez les enfants et arrêtez-vous ! Écoutez leurs rires saccadés et francs. Juste de les voir manger un cornet qui coule, c’est rafraîchissant. Deux ados marchent main dans la main et se bécotent, c’est beau. Une maman traîne fièrement son ti-loup bien droit dans un chariot, c’est touchant. Une grand-maman regarde les photos de sa fille et sa famille qui s’amusent en voyage. La magie opère ! Un homme revient de l’hôpital avec sa femme qui va mieux. De l’espoir ! Tu te réveilles et tu te sens bien.

Enfin ! Écouter le bruit du vent, danser sous la pluie, parler avec un.e ami.e, prendre un p’tit vino en bonne compagnie, câliner ses grands-parents, féliciter son voisin, recevoir un texto rigolo, se payer une gâterie, aimer !

Je ne rigole pas avec le bonheur, j’essaie de lui donner le chemin libre pour étonner, franchir le fil du possible, voyager en classe affaires dans nos yeux, goûter aux saveurs sucrées des petits fruits de l’imaginaire et encore…

En fait, ouvrir grand ses bras pour accueillir le beau et le bon a le pouvoir de remplir les espaces creux des jours assombris. Faire un arrêt pour ramasser les brins de bonheur !

Et pourtant, je ne suis pas naïve. Il faut parfois sortir sa loupe pour trouver ces brins. C’est alors là une bonne raison pour en profiter quand on a les yeux clairs pour capter ce bonheur qui se présente à nous. Beau temps, mauvais temps, cueillons ce que nous pouvons de ce bonheur !