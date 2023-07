Loi sur les nouvelles en ligne

Comment trouver une sortie de crise raisonnable ?

L’indemnisation des sources journalistiques par les intermédiaires ou plateformes numériques (Meta, Google et autres) est devenue un objet de litige explicite au Canada depuis l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne. La loi vise l’indemnisation équitable des entreprises de nouvelles et la viabilité durable du marché canadien des nouvelles et ne s’applique qu’aux intermédiaires dominants profitant d’un pouvoir de négociation déséquilibré. La loi laisse aux parties la latitude pour négocier le montant de l’indemnisation en fonction « de la nature du contenu et de la manière dont il est rendu disponible par les intermédiaires ».