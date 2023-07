« C’est comme si on prenait un contrat à vie lorsque l’on a un nouvel abonné ou “ami” », écrit l’autrice.

J’ai découvert ce truc récemment : ma fille m’a expliqué qu’il est très difficile, sous peine de créer un incident diplomatique ou de se faire ostraciser, de se désabonner de quelqu’un ou de l’enlever de son BeReal ou Snapchat ou Instagram lorsqu’on a entre 15 et 25 ans.

Sonia de Lafontaine L’autrice vit à Montréal

J’ai été abasourdie ! Si tu ne veux pas voir ton ex-copain avec sa nouvelle blonde, si tu ne veux plus être en contact avec une amie qui t’a trahie ou un collègue un peu trop envahissant, il faut avoir du courage et de la détermination. Il faut vraiment être décidé pour « flusher » quelqu’un de ses réseaux sociaux ou se désabonner du réseau de quelqu’un, car les répercussions peuvent être énormes… Les jeunes sont tout autant à l’affût de « qui les a largués que de qui les suit » ; c’est fou, non ?

Je suis dans la cinquantaine, mon médium, c’est Facebook seulement. Je sais, je ne suis pas tellement in. Il est vrai que je me suis déjà frottée à cela il y a une dizaine d’années. J’avais bloqué une amie, car je voulais émettre une opinion sur mon mur et je craignais de la heurter un peu. En la bloquant pour 48 heures, je me disais que je l’épargnerais…

Quelle erreur ! Il n’a fallu qu’une petite heure avant qu’elle ne s’aperçoive que je l’avais bloquée. Je n’en revenais pas ! Pour ma part, ça me prend des semaines avant de m’apercevoir que quelqu’un m’a enlevée de son Facebook…

Dix ans plus tard, mon Facebook est très privé. J’enlève qui je veux quand je veux sans problème. Mais la force de l’âge parle…

Pour les jeunes, c’est une tout autre histoire. Ma fille me raconte qu’il faut vraiment se poser la question et y penser deux fois avant d’enlever quelqu’un de ses réseaux ou de se retirer du réseau de quelqu’un. J’ai plutôt l’impression qu’il faudrait y penser deux fois avant de l’y mettre ou de s’y abonner.

Si les gens se fâchent, se sentent visés ou interprètent mal le fait que chacun a le droit de disposer de « son carnet de contacts » comme il l’entend, je comprends pourquoi les relations entre les gens n’ont jamais si mal été.

Pour moi, c’est clairement un droit fondamental et les autres devraient avoir la maturité de l’accepter.

C’est comme si on prenait un contrat à vie lorsque l’on a un nouvel abonné ou « ami ». De plus, si tu t’abonnes à quelqu’un, tu t’attends à ce qu’il s’abonne à toi en retour, sinon, c’est très mal vu ou mal interprété, d’où l’impossibilité de se désabonner par la suite.

Tout le monde épie tout le monde et chacun compte religieusement ses abonnés, voyant qui lui est fidèle ou pas, y trouvant là glorification et popularité. Je ne voudrais pas être coincée à ne pas pouvoir me retirer ou « flusher » quand je veux comme je veux, sans que cela ne crée un incident.

J’ose espérer que la maturité ainsi que la relativité des choses feront leur chemin un jour afin de démontrer la futilité de tels comportements qui abrogent la liberté de tout un chacun de disposer de ses contacts comme bon lui semble, sans intention malveillante… D’ici là, ma fille et beaucoup d’autres seront prisonniers de contacts indésirables, car parfois, on choisit ses batailles et la paix a bien meilleur goût.