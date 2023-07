Le sport professionnel est un vecteur d’émotions. C’est la raison pour laquelle il est si populaire : il fait vibrer tout un chacun. En ce samedi soir, les partisans présents au stade Saputo en ont eu pour leur argent à ce chapitre, et ce n’est pas grâce aux succès du CF Montréal.

« Pour le spectacle, c’est l’arbitre, le responsable », a lancé un Hernán Losada soucieux de mesurer ses paroles. Son club a été blanchi pour la troisième fois en trois rencontres, cette fois par la marque de 1-0 contre l’Atlanta United.

Ce match qui a manqué de feu d’artifice du côté de Montréal a été amplement rendu excitant par une fin de duel haute en couleur. Cette scène finale s’est entamée avec les neuf minutes d’arrêt de jeu.

Le défenseur Juan José Purata s’est ensuite laissé choir, et pour la première fois cette saison, une pluie de canettes de bière s’est abattue sur la pelouse du stade Saputo. Quelques joueurs de l’Impact ont ensuite rapidement retiré les débris pour que l’action reprenne.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Osvaldo Alonso et Jules-Anthony Vilsaint

L’animateur maison Robert Tanguay terminait à peine son message qui condamnait ces façons de faire que Jules-Anthony Vilsaint s’est fait faucher dans la surface sans que l’officiel intervienne. La foule a donné libre cours à son indignation et l’action a été sans relâche jusqu’à la fin.

Les partisans ne se sont plus rassis et ont conspué l’arbitrage jusqu’à la sortie du stade alors que les entraîneurs-chefs et quelques joueurs s’enguirlandaient. Une défaite contre un rival de l’Association de l’Est qui a certainement laissé un goût amer.

C’est dommage, car si on veut protéger un produit promotionnel, l’arbitre doit être un peu plus conscient de ça. Il doit laisser jouer un peu plus. Chaque petit contact était une faute. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

L’arbitre fait naturellement partie du jeu, mais cela dit, il a assurément été au cœur des discussions d’après-match.

« Si je dis ce que je pense, je vais être dans le trouble », a résumé celui qui porte le brassard de capitaine, Victor Wanyama. « Je sentais que je jouais à l’étranger. »

Pour sa part, le défenseur Rudy Camacho a estimé que le seul responsable de cette défaite, c’était l’équipe montréalaise elle-même. Il lui a manqué un peu d’« envie de tuer » et de « caractère ».

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Rudy Camacho tente de se dégager de l’emprise d’un joueur d’Atlanta.

Ce manque de finition et d’instinct de buteur a fait mal à Montréal depuis le début de la campagne. Elle a été camouflée un bon moment par la séquence de blanchissages qui a permis au club de sortir avec des points malgré tout. Or, quand la défensive ne tient pas le coup, l’offensive ne vient guère les sauver.

Montréal n’a qu’une victoire et un verdict nul quand il est le premier à concéder un but. C’est donc 12 défaites dans ce genre de scénario.

« Nous avons une meilleure équipe que ça et on peut faire mieux », a simplement résumé Wanyama. Son instructeur a toutefois livré un message quelque peu oblique dans le but de fouetter ses troupes.

La réalité, c’est que les joueurs [offensifs] ont eu des opportunités. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

C’est la première fois dans leur carrière que certains jeunes meneurs offensifs étaient titularisés plusieurs matchs de suite. Reste que pour le moment, aucun n’est vraiment parvenu à s’établir comme un titulaire indiscutable en jouant un rôle décisif.

Le nouvel attaquant Kwadwo Opoku aidera assurément à cet égard. Ce n’est cependant pas un sauveur et d’autres devront élever leur jeu d’un cran si le club souhaite participer aux séries éliminatoires.

Coup de génie

Le meilleur espoir de la MLS est arrivé à Montréal avec son compte à rebours avant son inévitable départ déjà bien entamé. Thiago Almada a fait ce qu’il fait de mieux : réaliser des percées spectaculaires et prendre des coups francs précis.

C’est tout ce qui a été nécessaire pour faire basculer l’issue de la rencontre : une montée spectaculaire de l’Argentin qui a causé un coup franc, et le champion du monde y est allé d’une frappe quasi parfaite. Un tir assez bon pour battre Jonathan Sirois, mais qui s’est arrêté sur le poteau avant que Brooks Lennon ne complète dans une cage abandonnée.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Nathan Saliba et Thiago Almada

Après la rencontre, Losada s’est dit déçu de ce but encaissé puisque ses hommes n’ont pas été les premiers sur le ballon. Ils ont été « déconcentrés » sur cette action, selon lui.

Rudy Camacho a mentionné que le club n’avait rien planifié de particulier pour défendre le milieu offensif, outre se méfier de ses coups francs. Finalement, ce fut tout ce dont il a eu besoin.