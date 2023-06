M me Stéphanie et M. Frédéric ont enseigné aux trois enfants des auteurs de ce témoignage.

En septembre 2010, l’aîné de notre famille faisait son entrée à la maternelle, suivi du cadet en 2013. Dans quelques jours, la benjamine terminera sa 6e année, avant d’entreprendre ses études secondaires en août prochain.

Luc Bellemare Père de trois enfants

C’est donc dire que l’école de quartier fait partie de notre vie familiale depuis près de 13 ans. Treize années où un large pan du quotidien de nos héritiers s’est déroulé à l’intérieur de cet immeuble un peu fatigué au revêtement d’aluminium orange feu.

Alors que se clôt un chapitre important du parcours scolaire de nos enfants, nous souhaitons remercier plus particulièrement deux enseignants d’exception : Mme Stéphanie et M. Frédéric.

PHOTO FOURNIE PAR LES AUTEURS Étienne, Laurence et Alexandre

Ç’aurait pu être Mme Katia, Mme Marine, Mme Marie-Claude, ou encore Mme Sylvie ou M. Daniel du service de garde. M. Frédéric et Mme Stéphanie ayant toutefois enseigné à nos trois enfants, nous avons eu le privilège de les côtoyer pendant ces 13 années et pouvons témoigner de leur legs significatif.

M. Frédéric, c’est l’enseignant d’éducation physique rêvé. Un homme calme et serein qui prône l’autonomie des enfants et contribue à leur développement sportif dans le plaisir et la discipline.

C’est lui qui dirige les sports d’équipe et s’occupe de la logistique des nombreux tournois.

Pendant plusieurs années, M. Frédéric a tenu à bout de bras le projet cirque de l’école, non seulement en enseignant les divers arts du cirque aux élèves, mais en créant, avec l’aide de quelques collègues, un spectacle de fin d’année où chaque enfant profitait de sa minute de gloire, sous le regard parental fier et ému.

C’est encore M. Frédéric qui, chaque année à l’Halloween, transforme le gymnase de l’école en maison hantée, permettant aux enfants de vivre pleinement les joies et frayeurs de cette fête annuelle.

Mme Stéphanie est quant à elle une enseignante de 4e année, étape charnière dans le parcours primaire. Elle-même maman de quatre enfants, elle rayonne par son dynamisme, son enthousiasme, sa passion pour l’enseignement et sa façon unique de toujours trouver des solutions, même aux problèmes complexes.

Elle a le don d’allumer chez chaque enfant la flamme de la motivation et de faire briller les talents et qualités de chacun, ce qui galvanise leur confiance et leur estime personnelle.

Mme Stéphanie et M. Frédéric font partie de ces enseignants qui incarnent la vocation associée à la profession d’enseignant et qui, afin de favoriser le développement de leurs élèves, n’hésitent jamais à aller bien au-delà de la liste de tâches qui leur est confiée.

Les écoles du Québec sont remplies de Messieurs Frédéric et de Mesdames Stéphanie, des professionnels dévoués qui affrontent souvent un vent de face et qui doivent parfois ramer à contre-courant devant le navire bureaucratique afin d’insuffler un peu d’innovation et de créativité dans nos écoles.

Mme Stéphanie, M. Frédéric et l’ensemble du personnel de l’école, ce fut un privilège de faire équipe avec vous afin d’accompagner nos enfants dans leur parcours scolaire primaire et nous vous remercions pour les précieuses leçons de vie transmises. Lorsque la cloche sonnera, le 22 juin prochain, il nous restera à nourrir et chérir les beaux souvenirs de ces 13 années à l’école Charles-Bruneau.