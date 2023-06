Le Cirque du Soleil a remis le plus gros don jamais reçu par l’École nationale de cirque (ÉNC), soit 1 million. Ce don historique donne le coup d’envoi à leur campagne de financement.

C’est à l’occasion d’une soirée-bénéfice à la Tohu que Stéphane Lefebvre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, a dévoilé ce don d’un million de dollars à l’École nationale de cirque. « Nous sommes très fiers de soutenir la formation et le développement des nouveaux artistes de la relève circassienne québécoise et internationale, a déclaré M. Lefebvre. Nous avons la conviction que cette contribution servira de levier pour le recrutement de nouveaux étudiants, la recherche et l’innovation dans le domaine des arts du cirque. »

« Nous accueillons cette contribution exceptionnelle du Cirque du Soleil avec une grande reconnaissance. Par ce geste, il réitère l’importance de notre institution, fondée il y a plus de 40 ans […] et soutient notre ambition d’élever l’ÉNC en pôle mondial de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation en arts du cirque », a réagi Éric Langlois, directeur général, dans un communiqué de l’École nationale de cirque.

L’ÉNC a spécifié que les fonds amassés serviront entre autres à mettre sur pied un tout nouveau programme d’initiation aux arts du cirque en milieu scolaire, « visant à démocratiser la pratique et à assurer une plus grande relève. » La campagne majeure de financement a pour objectif d’amasser six millions de dollars en cinq ans.