Un mois dans une association aussi active que l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), c’est à la fois peu et beaucoup. Voilà 30 jours que je suis arrivé à l’AQCPE à titre de directeur général. Je découvre un nouveau mandat, de nouveaux défis, mais surtout un écosystème brillant constitué de milliers d’acteurs clés en petite enfance au Québec : le réseau des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs (CPE/BC).

Sandro Di Cori Directeur général de l’Association québécoise des centres de la petite enfance

Le seul modèle qui a fait ses preuves

La pandémie a mis en lumière le côté essentiel des services de garde éducatifs à l’enfance. Bien évidemment, tout n’est pas gagné. Les défis sont encore nombreux et le réseau est en constante évolution. Toutefois, il est indéniable que le travail accompli quotidiennement en CPE/BC est colossal et je ne peux qu’être fier de m’assurer que leurs intérêts soient entendus.

À l’approche d’une ère de transformation, l’AQCPE réitère sa position et considère que les CPE/BC constituent le meilleur modèle pour les familles québécoises. Les CPE sont des entreprises sans but lucratif administrées par les parents et offrent le plus haut niveau de qualité année après année, comme en témoigne le résultat de l’évaluation de la qualité par le ministère de la Famille. En 2022, 89 % des CPE ont atteint les seuils minimaux de qualité, contre 64 % pour les garderies subventionnées et 53 % pour les garderies non subventionnées. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. En ce sens, il nous semble logique d’encourager la conversion de places non subventionnées vers des places en CPE pour ainsi rehausser la qualité des services à l’échelle de la province.

Les parents demandent (avec raison !) que leurs enfants reçoivent ce qu’il y a de mieux. Il semble évident que le choix numéro un est celui des places en CPE/BC. Investir en qualité n’est jamais une dépense. La preuve n’est plus à faire sur la capacité des CPE/BC à offrir le meilleur environnement possible qui favorise l’égalité des chances tout en participant activement à l’économie sociale québécoise.

Un réseau déterminé

Depuis quelques semaines, je parcours le Québec à la rencontre des membres afin de les écouter, de prendre le pouls et de me mettre au diapason de leur réalité quotidienne. J’ai la chance de m’entretenir avec des professionnelles qui ont toutes la qualité éducative des tout-petits au cœur de leurs actions. Je suis impressionné devant leur détermination, leur créativité et leur force.

Le dernier mois a été bien rempli. C’est une belle aventure qui commence avec un regard posé vers l’avenir et toutes ses possibilités.