Destruction du barrage de Kakhovka

Qui ne dit mot consent

Lorsqu’un barrage est miné d’explosifs russes depuis plus d’un an, lorsque la Russie agresse l’Ukraine, lorsque les Russes ont prouvé être capables des pires crimes de guerre, comment réagit la communauté internationale face à une catastrophe humanitaire et écologique qui se déroule sous nos yeux ? « On ne connaît pas le coupable », nous disent les médias. « Nous sommes bouleversés », nous disent les ONG et les organisations internationales, sans entreprendre d’action quelconque au nom d’une fausse neutralité.