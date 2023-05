Témoignage

Une expérience à la fois triste et heureuse

Au début du mois de janvier, ma femme a reçu un diagnostic de cancer pulmonaire. La prise en charge par le groupe de médecine familiale et l’hôpital Pierre-Boucher a été très rapide et très efficace. Examens et traitements se sont succédé au rythme de deux ou trois par semaine pendant six semaines. Malheureusement, il était déjà trop tard : le cancer était incurable. Et, comble du malheur, ma femme a fait un accident vasculaire cérébral le 20 février qui l’a laissée paralysée du côté gauche, en dépit du fait que le traitement avait commencé à temps et qu’on n’avait ménagé aucun effort.