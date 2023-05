Logements abordables

Vienne ne s’est pas construite en un jour

J’ai récemment eu l’occasion de prendre part, en compagnie notamment des mairesses de Montréal et de Sherbrooke, à une mission d’étude sur le logement à Vienne. La capitale autrichienne est un modèle mondialement reconnu en matière d’habitation : 60 % de sa population habite dans un logement public ou à but non lucratif à différents prix en fonction des besoins des ménages ! L’abordabilité généralisée qui en découle place régulièrement Vienne en tête des classements mondiaux pour la qualité de vie des résidants et résidantes.