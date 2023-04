On a dit et raconté bien des choses au sujet de ce qu’a vécu la clientèle du Manoir Outremont durant la panne d’électricité qui a affecté Montréal et le Québec la semaine dernière. Mais il y a aussi une grave omission dont personne n’a parlé et qui aurait dû être évoquée en priorité.

François Trépanier Journaliste retraité de La Presse

En aucun moment – même aujourd’hui – les résidants de cet établissement n’ont reçu de lettre ou de message de la part de la direction de ce manoir – ou des dirigeants de la société Cogir à qui elle appartient – exprimant des regrets ou des excuses pour les problèmes que cela leur a causés. Pas un mot sur les ascenseurs paralysés.

Pas un mot sur la noirceur dans les corridors. Silence aussi sur l’absence de chauffage. Silence à propos de tout.

Cela démontre bien à mon avis le peu de professionnalisme dont font preuve les dirigeants de ce manoir qui auraient dû, dans les circonstances, appliquer avec rigueur un protocole d’urgence pour sécuriser ses pensionnaires, faute d’avoir veillé à l’entretien des équipements nécessaires lorsque survient un incident de ce genre.

Une ambiance peu rassurante

Pendant toute cette panne, on a bien fait parader des dizaines d’employés aux portes des résidants, mais ceux-ci étaient si peu renseignés qu’ils ne pouvaient être d’une grande aide.

Il y a eu aussi – il faut le dire – distribution de sandwichs, jus et café, mais cela n’a pas suffi à créer une ambiance rassurante.

Dans mon cas, ce qui m’a le plus choqué, c’est de me faire réveiller en pleine nuit à six reprises par des agents d’une agence de sécurité engagés pour l’occasion pour vérifier l’état des résidants. À six reprises, ceux-ci ont pénétré dans mon appartement, sans même cogner à la porte, pour ensuite braquer sur mon visage la lumière d’une lampe de poche, un peu comme s’ils étaient à la recherche d’un évadé de prison.

À l’occasion de pareille panne, on s’attend à ce que les dirigeants d’une telle résidence rassurent leurs pensionnaires par leur présence, leurs témoignages de sympathie et de compréhension et leurs gestes de prévenance. Au Manoir Outremont, cela a fait défaut. Rien n’a été fait, et c’est triste pour sa réputation.