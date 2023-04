Quand le gouvernement Legault a annoncé qu’il lançait le projet de troisième lien en 2017, j’ai été soulagée de voir qu’une foule d’experts s’y opposaient, de même qu’une grande partie de la population de la province.

Marie-France Vincent Lévis

Je suis bien consciente qu’une majorité de mes concitoyens à Lévis souhaitent un troisième lien pour soulager la congestion sur les ponts à l’ouest et rallier Québec plus rapidement à partir de l’est. Mais au-delà des désirs et des opinions, il y a les faits : une nouvelle autoroute engendre de la pollution, devient rapidement une nouvelle source de congestion et favorise l’étalement urbain sous la forme de nouveaux quartiers dépendants de l’auto solo. Malgré cela, le gouvernement s’entête à promouvoir un projet décrié de toutes parts.

Cinq ans et plusieurs « moutures » plus tard, j’entends dire cette semaine dans les médias que le gouvernement Legault envisage maintenant de consacrer l’un des tunnels de son bitube Québec-Lévis aux transports en commun. Loin de me satisfaire, cela me prouve une chose : ce projet n’a pas pour but premier de soulager la congestion sur les trajets entre les deux villes. Il a précisément pour objectif de favoriser l’étalement urbain pour une croissance économique sans limites !

On voudra nous faire croire que l’étalement urbain est une conséquence fâcheuse, mais inévitable de l’ajout d’un troisième lien, un mal pour un bien, et qu’on fera tout pour le contenir. Oubliez ça.

François Bonnardel, ancien ministre des Transports, l’a dit⁠1 : « Il y a des maires […] qui disent : “Moi, j’aimerais juste ça, avoir la possibilité d’avoir 40 maisons de plus.” » […] « C’est une mode, de densifier des secteurs. »

François Legault l’a redit⁠2, en introduisant l’idée de faire de Québec la deuxième métropole de la province : « La première chose qu’il faut faire, c’est d’augmenter la population sur la rive nord, augmenter la population sur la rive sud. » […] « Compte tenu du développement qui se passe sur la Rive-Sud, c’est important d’avoir un tunnel. »

François Legault l’a re-redit⁠3, et le maire de Lévis Gilles Lehouiller s’y accroche⁠4 : peu importe le résultat des études, le gouvernement construira le troisième lien.

L’unique solution

Hormis l’abandon complet du projet, l’unique solution est un seul tunnel, consacré exclusivement au transport collectif :

– l’étalement urbain sera plus modéré et le développement immobilier prendra la forme de quartiers moins axés sur l’auto solo. Développement économique : check !

– un transfert modal s’opérera vers les transports collectifs et actifs. Soulagement de la congestion routière : check !

– l’offre de transports en commun sera plus riche partout sur le territoire. Lutte contre la pollution : check !

Ne baissons pas la garde. Il ne faut pas se satisfaire de cette énième version du troisième lien. Si un tunnel voit le jour dans l’est de la région, il doit être exclusivement consacré au transport collectif.