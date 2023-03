Vous nous direz qu’il est bien tard pour transmettre nos vœux d’heureuse année à Geneviève Guilbault. Mais comme la ministre des Transports nous a appris cette semaine que le début de l’année est toujours en cours, nous en profitons.

Mme Guilbault a en effet nié tout retard dans la promesse de la CAQ de dévoiler les fameuses études concernant le troisième lien au début de cette année. « Mais on est quand même en début d’année ! Avant juin, on est en début d’année ? Avant mai, on est en début d’année ? Je ne sais pas ça va jusqu’où, le début de l’année. En tout cas, avant l’été assurément », a-t-elle lancé.

Dire que ces études se font attendre est un euphémisme. On aurait aimé les avoir avant les élections, par exemple. En fait, elles auraient dû être le point de départ de toute réflexion, mais la CAQ a préféré vendre ce projet aux citoyens avant même de le documenter.

Cette semaine, malgré les coûts qui s’annoncent pharaoniques, malgré le fait que le fédéral a fermé la porte à tout financement, malgré les experts qui le rejettent unanimement, François Legault s’est encore dit « déterminé » à faire le troisième lien.

On se demande de plus en plus s’il y croit réellement ou s’il fait rêver les partisans du projet en comptant blâmer Ottawa pour son éventuel échec. Chose certaine, ces études, nous avons très hâte de les voir. Même que le mousseux est au frais depuis un bout pour l’occasion !