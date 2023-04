Que ce soit la numérisation de nos dossiers des patients en santé, nos opérations financières, l’immatriculation de nos véhicules, l’inscription de nos enfants à la garderie, le traitement haute densité de résultats de recherches, nous sommes en plein cœur du plus grand virage technologique depuis l’arrivée de l’internet. Il n’est pas trop tard pour faire des gestes adéquats. Ces jours-ci, je sens que le vent tourne, que les bonnes questions se posent.

Stéphane Garneau Président de Micro Logic

J’ai passé ma vie dans le monde des technologies informatiques (TI) et je peux vous dire avec certitude qu’elles ont rarement occupé une place aussi prépondérante dans les médias et dans les préoccupations de nos dirigeants. À juste titre. Les TI n’ont jamais eu autant d’impact sur nos organisations, tant publiques que privées, et sur nos vies quotidiennes. Nos données sont maintenant dans un univers, pour beaucoup, insaisissable, et pourtant sur lequel nous devons garder le contrôle.

Je suis conscient qu’il n’est pas simple de saisir toutes les nuances, tous les enjeux et tous les impacts tangibles de la transformation numérique et de l’infonuagique. Je ne peux que me réjouir de cet éveil grandissant. Car oui, nous devons réfléchir collectivement à qui nous allons confier nos données. Et ça urge. Les menaces perpétuelles en cybersécurité liées, entre autres, au contexte géopolitique en témoignent. Si de nombreux économistes affirment que « data is the new oil » (les données sont le nouveau pétrole), il y a lieu de s’y attarder.

Il est plus que temps de réaliser qu’il s’avère périlleux et, à la limite, insouciant de confier la majeure partie de nos données sensibles à des géants établis à l’étranger.

Même lorsque les serveurs des acteurs américains sont établis sur notre territoire, leurs juridictions prédominent sur les nôtres. D’où l’importance de mieux comprendre le concept de cloud souverain, qui vous assure que vos données sont hébergées à 100 % sur le territoire concerné et qu’elles sont assujetties pleinement à la réglementation et aux nouvelles lois en vigueur depuis quelques mois.

Un pari fou

Il y a 10 ans, la virée infonuagique se confirmait, mais seuls les grands acteurs mondiaux s’y attaquaient sérieusement. Convaincu du potentiel du savoir-faire québécois, j’ai pris le pari suivant : une entreprise d’ici peut fabriquer un cloud souverain et tirer son épingle du jeu dans ce marché et surtout, mieux protéger nos données. J’ai réuni des experts de calibre mondial dans le domaine, des gens d’ici, dotés de la volonté de m’accompagner dans ce rêve, assez fou j’en conviens. Mais nous y sommes arrivés. C’est maintenant possible d’héberger nos données sur un cloud souverain 100 % en sol canadien. Notre cloud Cirrus détient les plus hautes qualifications en ce domaine. Le Québec n’a pas à pâlir face à la compétition. En tant qu’entrepreneur, mais surtout, en qualité de citoyen, j’espère que les récentes prises de conscience s’accentueront avant qu’il ne soit trop tard. Héberger et protéger nos données sensibles ici, c’est possible.

Le Québec, le Canada et les chefs d’entreprises ont l’occasion d’être responsables dans la manière dont ils souhaitent héberger leurs données.

Celles des citoyens, de vous et moi. Il y a quelques jours, le gouvernement du Québec s’est positionné sur la nécessité de conserver les données en santé et les données sensibles sous juridiction québécoise. Cette prise de conscience était souhaitable et sera bénéfique pour notre société. Il y a une réelle occasion ici de faire des gestes pour éviter de perdre la confiance des citoyens en ce qui concerne la gestion de leurs données, mais aussi de bel et bien nous démarquer, de faire grandir une entreprise de chez nous et de démontrer notre savoir-faire à l’international. L’occasion est trop belle, soyons au rendez-vous.