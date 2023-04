Au fil des dernières années, les Québécoises et Québécois aînés ont exprimé à de multiples reprises le désir de vivre le plus longtemps possible à domicile. Ainsi, l’intensification du virage vers le soutien à domicile pour les aînés est devenue une priorité affirmée du gouvernement du Québec. C’est une bonne chose.

José A. Morais Médecin, directeur de la division de gériatrie du CUSM-Hôpital général de Montréal

Or, la première partie d’une étude sur l’état des services en soutien à domicile réalisée par la Commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, confirme que la réponse de l’État aux besoins de la population demeure limitée. Évidemment, ce secteur n’est pas épargné par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans la province ni par l’état de pression permanente qui sévit dans le réseau de la santé.

De sombres statistiques

Au Québec, 1 million de personnes aînées de 65 ans et plus vivent à domicile et le tiers d’entre elles feront une chute au cours de l’année. D’ailleurs, 25 % des visites de personnes aînées dans les urgences de la province sont le résultat de chutes. Car une fois qu’un aîné tombe, il y a une probabilité plus élevée qu’il tombe à nouveau, souvent dans le courant de la même année.

Les chutes sont la sixième cause de mortalité chez les aînés. Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les chutes ont été responsables de 21 644 décès au Québec entre 2000 et 2019, soit une moyenne de 1082 décès par année.

Les chutes sont donc un problème de santé publique dramatique qu’il importe d’examiner de manière sérieuse dès maintenant.

Un outil gratuit

C’est dans ce contexte que nous, les gériatres du CUSM (Hôpital général de Montréal), poussons la roue en présentant une solution à la portée de tous en matière de soins à domicile. Nous souhaitons partager notre expertise au sujet des problématiques de santé qui touchent les personnes aînées afin de prévenir l’apparition de conditions qui sont susceptibles d’entraîner des chutes chez cette partie de la population.

Le principe qui nous anime est le suivant : nous savons qu’intégrer l’exercice au mode de vie des aînés permet de réduire les chutes jusqu’à 40 %. Alors, nous avons mis sur pied le programme Soutien aux aînés pour la forme et l’équilibre (SAFE).

Il s’agit d’un site web qui permet d’aider les personnes aînées à exécuter, à leur rythme et progressivement, une série d’exercices doux et guidés qui ciblent les quatre piliers de l’activité physique, à savoir la force, l’équilibre, la flexibilité et l’endurance.

C’est grâce au soutien de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal que nous sommes en mesure de proposer cet outil virtuel de prévention des chutes qui est entièrement gratuit et qui s’adresse à l’ensemble de la population québécoise. C’est un outil qui a le potentiel de faire une différence aux quatre coins de la province.

L’importance d’intégrer la prévention aux services à domicile

Le programme Soutien aux aînés pour la forme et l’équilibre (SAFE) est à la disposition de tous et aurait tout avantage à être utilisé fréquemment et assidûment par les préposés de soins à domicile et par les proches aidants des aînés. C’est une invitation à se donner la main, à l’instar d’une grande famille, pour prévenir les chutes chez nos aînés québécois et pour favoriser un vieillissement en santé.

D’ailleurs, l’un des piliers du plan de réforme des soins de santé du gouvernement est justement la prévention. Nous sommes d’avis qu’intégrer celle-ci aux services à domicile, de manière plus accessible, constitue une avenue permettant de réduire la demande de services hospitaliers. Garder nos aînés hors des hôpitaux et en aussi bonne santé que possible cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement.

Ensemble, agissons pour la prévention des chutes et la santé de nos aînés !