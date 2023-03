J’ai 20 ans.

Mirabelle Leins Étudiante en communication et politique

Je vis sur la Rive-Sud de Montréal.

Oui, mon vocabulaire contient des chill, des down et des insane.

Il est aussi rempli de mots en français. Il est essentiellement rempli de mots français.

Je parle français.

Mon utilisation d’anglicismes n’a absolument rien à voir avec ma capacité à communiquer en français et elle n’a rien à voir avec le déclin du français, comme le laisse présager la récente publicité de la CAQ.

Cette publicité nous démontre que pour le gouvernement, ce n’est pas l’anglais qui dérange, c’est la langue des jeunes qui dérange. Il n’aime pas la façon dont on parle. Notre gouvernement pense qu’on n’est pas capable de dire une phrase sans un anglicisme.

Quel était le but de cette publicité ?

Aucun jeune ne va regarder cette publicité et réfléchir à son utilisation de l’anglais. Aucun. À part trouver la publicité drôle, je ne vois pas ce que la publicité est censée provoquer comme réflexion.

Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de cibler le vocabulaire de la jeunesse de façon si caricaturale ? Pourquoi n’a-t-il pas plutôt valorisé le français ? Pourquoi n’a-t-il pas parlé de culture ? De l’importance du français en Amérique du Nord ?

Comment espérer donner aux jeunes l’envie de valoriser le français avec ce genre de discours ?

Néanmoins, ce débat m’amène à poser une question essentielle au gouvernement : quand allez-vous avoir le courage d’investir massivement en culture ?

Parce que la langue, c’est une guerre culturelle.

Qui va captiver l’attention des jeunes ? Le Québec ou Netflix ?

Allez-vous avoir le courage de subventionner nos artistes ? Les artistes qui parlent vraiment à la jeunesse… En même temps, votre méthode, vous, c’est plutôt de crier sans cesse que les jeunes écoutent trop de contenu en anglais sans jamais fournir un effort pour changer quelque chose.

Malgré tout, le français est en vie. On va continuer à réfléchir en français. On va s’aimer en français. On va s’intéresser à notre langue. On va redéfinir notre culture. On va continuer à utiliser des anglicismes.

On va garder notre langue en vie. C’est ce qu’on va faire, nous, les jeunes.

Watch us.