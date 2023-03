On va se le dire, plusieurs entrepreneurs que je rencontre s’arrachent les cheveux ces temps-ci par rapport au contexte actuel : la pénurie de main-d’œuvre, le télétravail qui semble y être pour de bon, des modes de communication qui changent et un sentiment de perdre l’engagement de leurs équipes qui sont de plus en plus difficiles à lire.

Pierre-Luc Labbée Président de rhum, ressources et humains, et chargé de cours à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Ça vous parle ? Vous n’êtes pas seul. Avec une main-d’œuvre changeante, tant sur le plan générationnel qu’organisationnel, les entreprises avec lesquelles j’interagis se cassent la tête afin de garder leurs équipes mobilisées, motivées et engagées. Avec cette nouvelle situation, il est temps pour plusieurs organisations de repenser la façon dont elles communiquent avec leurs équipes. Pourquoi devrait-on s’attendre à ce que nos anciennes méthodes fonctionnent dans un contexte complètement différent ? Tant au niveau universitaire qu’au sein des milieux de travail, j’ai observé un besoin qui semble être généralisé : la transparence radicale.

Bon, s’agit-il d’un autre buzzword ? Je ne crois pas.

Il fut un temps où les décisions étaient prises en vase clos, lors de lac-à-l’épaule et de retraites exécutives, et ensuite annoncées sous forme de monologue à l’ensemble des équipes et déclinées vers le bas. Selon moi, ce temps est révolu.

Plusieurs gestionnaires que je rencontre se plaignent au sujet de la nouvelle génération qui fait son entrée sur le marché du travail et de la difficulté à connecter avec elle. On lui donne des qualificatifs peu glorieux quand, selon moi, cette génération est inspirée, mobilisée et impliquée, lorsqu’on lui parle pour vrai. Afin de s’adapter à cette nouvelle réalité, la transparence peut servir de levier de mobilisation et de rétention de la main-d’œuvre. Je vous la présente sur quatre plans.

La transparence dans la mission même de l’entreprise

Les humains se joignant à une organisation veulent savoir pourquoi l’entreprise existe, où elle s’en va et quel impact l’organisation souhaite avoir dans sa communauté, voire dans le monde. Il est donc primordial pour une organisation de bien clarifier avec les membres de son équipe la direction que prend l’entreprise à court, moyen et long terme, ainsi que de bien définir quelle contribution chaque individu apporte dans l’accomplissement de cette mission.

Point très important, la génération entrant sur le marché du travail a un grand désir de transparence sur les initiatives concrètes que l’entreprise mène en matière de diversité et d’inclusion, autre que de seulement afficher un logo arc-en-ciel durant le mois de la fierté (parce que ça, ce n’est pas être inclusif, c’est être opportuniste).

La transparence salariale

Peu importe ce que l’on dit, penser que la confidentialité des échelles salariales est préservée, peu importe les politiques en place, est selon moi farfelu. D’ailleurs, plusieurs projets législatifs au Canada et dans le monde veulent promouvoir la divulgation obligatoire des salaires lors d’affichages de poste afin de préserver l’équité salariale. Pour une organisation, il est donc primordial de pouvoir justifier exactement les conditions de travail d’une personne précise, à travers des processus de révision salariale transparents, et de faire connaître à cette personne exactement ce qu’il faut afin de progresser.

La transparence dans les processus de recrutement

Dans un contexte où les candidats ont l’embarras du choix, il est important pour une entreprise de mettre en place une expérience candidat qui est réfléchie, attractive, inclusive et transparente. Avoir un processus d’entrevue clair, connu et communiqué fera en sorte que l’expérience vécue par la personne candidate sera un bon indicateur de l’expérience à laquelle elle peut s’attendre au sein de l’organisation. Il est important de démontrer une transparence, une conversation à deux sens et une preuve tangible de la transmission des valeurs de l’organisation à travers ce processus.

La transparence dans la gestion des carrières et du développement du talent

Le développement des talents et la gestion des carrières sont des disciplines des ressources humaines qui étaient souvent mises de côté et qui, aujourd’hui, doivent faire partie intégrante de l’attraction du talent pour une organisation. Lors du processus de recrutement, une organisation peut gagner à exposer exactement les possibilités de développement au sein de son équipe de façon claire et proactive. Le fait de former ses équipes à l’aide de formations traditionnelles peut être une bonne chose, mais de pouvoir instaurer de bonnes pratiques en mentorat, en codéveloppement, en accompagnement stratégique et en gestion des carrières vient positionner une entreprise comme étant beaucoup plus attrayante, en étant transparente et claire sur les possibilités d’avancement propres à chaque humain au sein de l’organisation.

Le marché du travail et les besoins de la main-d’œuvre d’aujourd’hui sont en pleine transformation. Les entreprises ayant des pratiques opaques et hermétiques semblent être celles vivant le plus grand choc culturel. Et bien que la transparence radicale n’arrange pas tout, elle pourrait être la clé afin de reconnecter avec le cœur de leurs équipes et, en plus de diminuer le taux de roulement et augmenter la rétention, permettre l’évolution et l’innovation pour les entreprises qui savent en reconnaître l’importance.