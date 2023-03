Témoignage

En attendant d’être libres, vous êtes les bienvenus ici

Natalia est arrivée à Dorval avec sa valise en avril dernier. La moitié contenait des jouets de sa plus jeune fille, Kateryna. Comme toute mère qui distribue le pain à sa famille et ne se garde que des miettes, elle a laissé tout l’espace de sa valise à sa fille, qui avait de la peine à quitter son pays, ses jouets, ses vêtements, ses amis et ses professeurs pour un nouveau pays inconnu. Elle avait déjà quitté Donetsk en 2014, lors de la première invasion russe de l’Ukraine, et gardait encore de ce passage des séquelles et des cauchemars. Déménager à nouveau ? Dans ce pays où l’on ne parle ni russe ni ukrainien. Mais pourquoi ? Et pourquoi papa ne peut pas venir avec nous ? Et mon chat Barsik ?