En ce mois de février, mois du cœur, plusieurs patientes, médecins et professionnels de la santé ont pris la parole – à l’initiative de la Fondation Cœur + AVC – pour revendiquer une meilleure équité dans la recherche et les soins en matière de santé cardiovasculaire pour les femmes. En tant que médecins spécialistes, nous joignons notre voix à la leur et invitons la population à assister à une discussion⁠1, le 8 mars prochain, au cours de laquelle nous réfléchirons, ensemble, aux pistes de solutions permettant de prendre davantage soin de la santé cardiovasculaire féminine, tout en sensibilisant la population à cet enjeu.

Vincent Oliva Président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et deux autres signataires*

Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité prématurée des femmes en Amérique du Nord depuis les 30 dernières années. D’après les données les plus récentes de Statistique Canada, près de 30 000 femmes décèdent, chaque année, des suites d’une maladie du cœur. Pourtant, environ 40 % de la population ne sait pas que les maladies du cœur et l’accident vasculaire cérébral (AVC) sont les principales causes de décès prématuré chez les femmes2.

Cette situation doit changer. Il est temps que le cœur des femmes soit mieux étudié afin d’offrir de meilleurs soins, des diagnostics plus rapides et des traitements adaptés. Pour y parvenir, nous devons rattraper notre retard en matière de recherche, mais aussi sensibiliser la population et le corps médical afin que les signes de l’infarctus chez la femme soient mieux reconnus.

La médecine commence tout juste à comprendre le fonctionnement du cœur des femmes qui possède ses propres particularités. Et même si la prévalence des maladies du cœur au sein de la population féminine a progressé au cours des dernières années, les orientations thérapeutiques, elles, n’ont malheureusement pas évolué au même rythme.

À l’heure actuelle, les femmes sont sous-représentées dans la recherche : les deux tiers des études cliniques sur les maladies du cœur portent sur des hommes.

En l’absence de données scientifiques, les médecins n’ont d’autre choix que d’extrapoler les résultats observés auprès d’un échantillon masculin.

Conséquemment, les femmes subissant une crise cardiaque sont moins susceptibles d’obtenir un diagnostic rapide et précis et de recevoir les médicaments et les traitements dont elles ont besoin, à temps.

Par ailleurs, les signes précurseurs d’une crise cardiaque seraient passés inaperçus chez 50 % des femmes. Contrairement aux hommes, ces dernières peuvent ne pas ressentir de douleur thoracique, mais plutôt décrire une sensation de chaleur, une pression ou une lourdeur. Puisqu’ils sont plus insidieux, ces symptômes sont souvent attribués à d’autres causes.

Les facteurs de risque sont également distincts pour les maladies du cœur et l’AVC chez les femmes, notamment pour des raisons physiologiques, mais aussi parce que leur parcours de vie est différent.

Sachant que les maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues à près de 80 % par de saines habitudes de vie, la sensibilisation est l’une des principales actions à déployer pour les prévenir. En reconnaissant les facteurs de risque et les signes précurseurs d’une crise cardiaque, par exemple, les femmes auront la possibilité d’agir plus rapidement. Dans certains cas, cela pourrait même leur sauver la vie.

La santé cardiovasculaire féminine devrait être un enjeu prioritaire pour la population, le gouvernement et la société. Meilleure représentation au sein d’études, création de cliniques spécialisées, amélioration du parcours de soins et investissements en recherche : les pistes à explorer sont nombreuses pour améliorer la prise en charge des patientes.

Ensemble, prenons la santé cardiovasculaire des femmes à cœur.

* Cosignataires : Dr Arsène Basmadjian, président de l’Association des cardiologues du Québec ; Dr Louis P. Perrault, président de l’Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec