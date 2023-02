Le dernier temple de Laval

Il fallait qu’ils en parlent. Il fallait que j’en parle aussi. Entre le début et la fin de mon cours, mercredi midi, on confirmerait dans les médias qu’il y avait eu deux enfants morts à la garderie de Sainte-Rose, et que tout portait à croire à un geste intentionnel. Mais dès que j’ai mis les pieds dans le cégep, je savais déjà que nous devions avoir une discussion là-dessus. L’urgence de la réflexion est un instinct qu’il faut toujours écouter, et l’écarter par deux mots, « maladie mentale », ne satisfait personne.