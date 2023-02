(Ottawa) Bisbille dans les rangs libéraux : un député de l’Est ontarien accuse ses collègues du « Montreal island » de faire un « show de boucane honteux » de l’étude du projet de loi sur la modernisation des langues officielles.

« Le show de boucane mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montréal island n’a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n’a pas sa place dans ce débat », a écrit sur Twitter le député Francis Drouin.

Il représente la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, où les Franco-Ontariens sont nombreux.

Bien qu’il ne nomme personne, on imagine que Francis Drouin fait référence à Emmanuella Lambropoulos, Anthony Housefather et Marc Garneau, qui se battent contre le projet de loi de leur propre gouvernement sur la refonte de la Loi sur les langues officielles.

La première l’a fait en faisant des commentaires trompeurs sur les dispositions de la loi 96 au Québec.

Les deux autres tentent de faire retirer toute référence à la Charte de la langue française du projet de loi, et ils s’opposent bec et ongles à ce que C-13 reconnaisse la loi 96 du gouvernement québécois, sous prétexte que ce faisant, le fédéral cautionnerait l’invocation de la disposition de dérogation.

Le whip du gouvernement libéral, Steven McKinnon, n’a pas commenté directement les critiques de son collègue ontarien ni la dissension au caucus. « La [modernisation de] la Loi sur les langues officielles, c’est un engagement de notre plateforme, et on entend la respecter », a-t-il affirmé en mêlée de presse.

Le lieutenant québécois Pablo Rodriguez a semblé inviter les députés montréalais à se rallier à la position du gouvernement. « Je m’attends à ce qu’on en discute, à ce qu’on en débatte, fine, mais qu’en bout de ligne, on aille de l’avant », a-t-il plaidé.

« C’est normal que ça soulève des passions de part et d’autre », a-t-il ajouté.

Invité à commenter la tentative de mutinerie de ses élus de Montréal, le premier ministre Justin Trudeau a esquivé et plaidé qu’il fallait « particulièrement protéger le français et particulièrement et même au Québec », et « protéger les deux langues officielles à travers le pays », ce que le projet de loi C-13 accomplit, selon lui.