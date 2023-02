Intelligence artificielle

L’IA au centre des tensions géopolitiques

Le développement de l’intelligence artificielle (IA) est souvent abordé comme un enjeu essentiellement technologique et commercial. Sa portée politique et géopolitique est pourtant cruciale, au point de pouvoir modifier les rapports de force sur l’échiquier international. À cet égard, les indicateurs et les signaux pointent vers une intensification de la rivalité entre la Chine et les États-Unis.