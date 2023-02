« Notre ambition, c’est que prendre le train, l’autobus ou le transport adapté dans les couronnes soit plus efficace, plus simple et plus économique que prendre l’auto », écrit l’auteure.

En réponse à la lettre d’Arnaud Richer, élève de troisième secondaire, sur le transport collectif, publiée le 1er février⁠1

Josée Bérubé Présidente du conseil d’administration d’exo

Bonjour, Arnaud, je réponds à ton texte publié le 1er février dernier, dans lequel tu lançais aux élus une « invitation à l’audace » pour accélérer le développement du transport collectif. Ta lecture des enjeux est très juste. Comme tu le dis, il faut : aménager les villes, financer à la hauteur des besoins, constituer une offre attractive, accélérer le développement, améliorer l’expertise, assurer une fréquence élevée.

Tu nous appelles à être à la hauteur de l’ambition que ta génération a pour la planète, alors qu’elle subira plus que quiconque les impacts des décisions que nous prenons et des gestes que nous faisons aujourd’hui. Chez exo, on embarque !

C’est d’ailleurs avec cette ambition en tête que nous avons baptisé notre plan stratégique Génération exo. Ce plan viendra définir et concrétiser une vision d’avenir du transport collectif dans les couronnes de Montréal.

Si on veut qu’un maximum de gens délaisse l’auto solo, il faut que le transport collectif soit meilleur. Notre ambition, c’est que prendre le train, l’autobus ou le transport adapté dans les couronnes soit plus efficace, plus simple et plus économique que prendre l’auto.

Pour que le virage vers le transport collectif réussisse, il faut que les gens aient l’impression de gagner en qualité de vie plutôt que de renoncer à quelque chose en délaissant la voiture.

Il faut que prendre le transport collectif soit un choix de tête et de cœur. Après tout, une voiture, même électrifiée, demeure une voiture sur la route qui contribue à la congestion routière en comparaison d’un service d’autobus fréquent et performant.

Nous travaillons sans relâche pour améliorer les services : ajouter des circuits, adapter les parcours, mesurer l’achalandage pour avoir le bon nombre de départs, utiliser des applications pour que les clients sachent en temps réel quand arrivera leur autobus ou leur train. Nous sommes même en train de tester des services sur demande et d’électrifier notre parc d’autobus.

Le travail à faire est énorme, mais les progrès sont réels.

Suivre la croissance

La réalité a beaucoup évolué dans la région métropolitaine de Montréal au cours des 20 dernières années. Près de 56 % de la croissance démographique a été enregistrée dans les couronnes nord et sud et les déplacements liés au travail y ont augmenté de 12 %, comparativement à 1 % vers le centre-ville. L’investissement dans l’offre de services de transports en commun n’a pas suivi cette croissance.

Un autre défi est l’évolution des besoins. Le télétravail a changé les habitudes de vie et les besoins en transport.

Moins de gens qu’avant prennent le transport collectif pour aller vers le centre-ville, en contrepartie, plus de gens voudraient du transport collectif près de chez eux.

Nous devons en tenir compte dans notre planification et proposer des services moins conventionnels, mais mieux arrimés aux réalités des communautés desservies.

C’est exactement ce que nous avons fait en testant des services de transport à la demande à Terrebonne et à Belœil-McMasterville, où nous avons vu l’achalandage vers des destinations locales augmenter. Ce type de service nous permet notamment d’offrir une meilleure fréquence et des heures de service élargies résultant en plus d’étudiants et d’aînés qui montent à bord de l’autobus, certains d’entre eux pour la toute première fois.

C’est une piste que nous souhaitons continuer à creuser. Et dans ta lettre, tu as misé juste en soulignant qu’un investissement à la hauteur des besoins en transport collectif est absolument nécessaire pour envisager l’avenir, celui de la planète comme celui des générations à venir, avec optimisme.

Passer d’une société centrée sur l’auto à une société centrée sur la mobilité durable est un immense projet social, économique et environnemental. Des milliers de personnes passionnées y consacrent leurs énergies chaque jour. Et quand des jeunes comme toi osent publiquement nous demander de presser le pas, c’est plus que motivant. Merci, Arnaud !