« Les doyens et doyennes ainsi que les directeurs et directrices des neuf universités offrant des programmes de formation en sciences infirmières au Québec tiennent à manifester leur appui à la décision de l’Ordre en regard de l’examen d’entrée à la profession. »

À la suite de la sortie, la semaine dernière, du président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), au regard des recommandations énoncées dans le rapport d’étape du Commissaire à l’admission aux professions, les doyens et doyennes ainsi que les directeurs et directrices des neuf universités offrant des programmes de formation en sciences infirmières au Québec tiennent à manifester leur appui à la décision de l’Ordre en regard de l’examen d’entrée à la profession.

Sylvie Dubois Doyenne de la faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, et huit autres signataires*

Il nous apparaît que cette approche, qui maintient la tenue de l’examen de mars 2023, tout en assouplissant l’application de certaines règles relatives à celui-ci, assure la protection du public. Étant donné que le rapport d’étape du Commissaire à l’admission aux professions vient d’être déposé, nous attendrons la suite dans les meilleurs délais.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter les finissants et finissantes universitaires qui ont réussi l’examen. Nous remercions également tout le personnel enseignant et de soutien en sciences infirmières qui a redoublé d’efforts pour s’assurer que les étudiants développent les compétences nécessaires à l’offre de soins complexes et sécuritaires malgré le contexte et les conditions difficiles liés à la pandémie. Pour ceux qui n’ont pas réussi, gardez confiance ! Nous sommes aussi présents pour vous soutenir.

La population et la profession ont besoin d’infirmières cliniciennes adéquatement formées pour répondre aux besoins de soins de plus en plus complexes de la population. Répondre à ces besoins constitue l’objectif ultime de la formation en sciences infirmières offerte dans nos établissements respectifs.

Bien que la profession infirmière soit en grand questionnement, l’heure n’est pas à la division ! Nous devons travailler tous ensemble à la recherche de solutions constructives aux défis auxquels notre système de santé et même notre société font face. Nous continuerons de miser sur une éducation de qualité et de haut niveau afin de préparer nos futures infirmières à relever ces défis.

* Cosignataires : Frédéric Banville, directeur du département des sciences de la santé, Université du Québec à Rimouski ; Louise Bélanger, directrice du module des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais ; Frédéric Douville, doyen de la faculté des sciences infirmières, Université Laval ; Sophie Duhaime, directrice du module des sciences infirmières, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ; Anita J. Gagnon, vice-doyenne et directrice de l’École de sciences infirmières Ingram, Université McGill ; Jérôme Gauvin-Lepage, vice-doyen aux sciences infirmières, Université de Sherbrooke ; Véronique Roberge, directrice du module de sciences infirmières, Université du Québec à Chicoutimi ; Liette St-Pierre, directrice du département de sciences infirmières, Université du Québec à Trois-Rivières