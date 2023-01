Les trois dernières années ont été marquées par les effets économiques combinés de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Fermetures d’entreprises, inflation à des niveaux record, perturbation des chaînes d’approvisionnement, les travailleurs et les entrepreneurs n’ont pas eu beaucoup de repos.

Charles Milliard Président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec

Si plusieurs signes pointent dans la bonne direction quant à ces enjeux, il faut garder à l’esprit que 2023 sera aussi une année de grands défis pour le milieu des affaires québécois.

Malgré le risque d’une récession, les besoins de main-d’œuvre demeurent considérables pour les entreprises du Québec, et ce, au moins jusqu’en 2030. Le vieillissement de la population continuera d’augmenter la pression sur les travailleurs et les employeurs.

Sans une main-d’œuvre disponible, les entreprises auront de la difficulté à demeurer compétitives et à augmenter leur productivité.

L’établissement de la prochaine planification pluriannuelle de l’immigration, combinée à la nécessaire réduction des délais de traitement des dossiers, doit contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Des mesures incitatives pour les travailleurs expérimentés sont aussi attendues, dont la fin de l’obligation de cotiser au Régime de rentes du Québec pour ceux-ci.

La transformation numérique des organisations privées et publiques s’est accélérée à vitesse grand V pendant la pandémie et constitue aussi une des solutions à la pénurie de main-d’œuvre.

Par contre, le recours massif aux technologies connectées crée des défis de cybersécurité, comme l’ont démontré plusieurs cas médiatisés en 2022. Les entreprises en sont conscientes, mais les investissements requis pour se doter de l’expertise et des équipements adéquats sont immenses.

À cela s’ajoutent de nouvelles obligations en matière de protection des renseignements personnels, que trop de PME n’ont actuellement pas les moyens de remplir.

Les gouvernements doivent mieux saisir l’ampleur du problème, en investissant dans la mise aux normes de nos PME durant la prochaine année, pour notre sécurité numérique à tous.

La conciliation entre la création de richesse et la nécessaire lutte contre les changements climatiques est un défi planétaire auquel le Québec n’échappe pas.

Même si nos énergies vertes nous permettent déjà de nous démarquer sur la scène mondiale, nous devons aller plus loin pour réduire notre empreinte carbone.

La communauté d’affaires en est consciente et fait déjà d’importants efforts en ce sens, notamment en développant de nouvelles technologies vertes.

L’année 2023 sera donc une autre année de défis, mais ceux-ci peuvent nous propulser vers l’avant et nous permettre d’être mieux préparés aux nouvelles réalités de notre monde en constante évolution.

Nous devons bâtir une économie québécoise plus résiliente face aux prochaines crises qui la secoueront, plus inclusive et plus respectueuse de notre environnement.

Il y a là matière à se mobiliser, dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les régions, en misant sur nos forces créatives et sur notre grande capacité d’innovation pour faire de 2023 une année couronnée de succès.