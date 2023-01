Les Canadiens, comme moi, ont appris récemment que le Conseil du Trésor avait approuvé l’achat des 16 premiers de 88 avions F-35 de la société américaine Lockheed Martin. L’argent de nos impôts servira à payer la facture, initialement estimée à 19 milliards de dollars, mais qui, selon les experts, s’élèverait à au moins 76,8 milliards de dollars si l’on considère le coût à vie (sur 30 ans) de ces 88 machines de combat.

Cymry Gomery Coordonnatrice, Montréal pour un monde sans guerre

Aux dernières nouvelles, nous apprenions que le coût continuera d’être « affiné » et que les 16 premiers jets nous coûteront 7 milliards, ce qui, selon La Presse Canadienne, est « environ quatre fois plus que le coût de l’avion annoncé publiquement ». Apparemment, l’achat d’un avion de chasse est un peu comme l’achat d’une voiture – il y a le prix annoncé, et puis il y a le prix après avoir ajouté les petits « extras »... comme les portes. Étant donné que 16 avions représentent 18 % de la flotte totale, le coût initial pour l’ensemble de la flotte serait donc de 7 milliards X 5,5 = 38,88 milliards, soit plus du double de l’estimation initiale.

Cependant, ma préoccupation dans cette affaire n’est pas tant le coût que le principe démocratique.

Le Canada est encore une démocratie, du moins sur papier : où est le sondage qui montre que les Canadiens veulent dépenser 76,8 milliards ou plus pour des machines militaires meurtrières capables de larguer des bombes atomiques ?

Où est le référendum qui nous demande si nous voulons dépenser l’argent public pour tuer des gens à l’étranger plutôt que de nous attaquer aux problèmes chez nous, comme la pandémie, la crise du logement, la pauvreté et la crise climatique ? J’ai vu d’innombrables articles d’opinion et de lettres de citoyens qui s’opposent à cet achat. Une centaine de personnalités canadiennes ont signé une lettre publique d’opposition.

En mars 2012, 80 % des Canadiens qui étaient au courant du projet du gouvernement conservateur de dépenser au moins 9 milliards pour acheter des avions furtifs F-35 estimaient que le projet devait être abandonné. En 2015, pas encore au pouvoir, Trudeau a promis que l’achat ne se ferait jamais. Avance rapide de presque 11 ans, jusqu’en 2023, et le gouvernement Trudeau, fidèle à lui-même, a dit une chose et fait autre chose.

Le peuple a eu raison de rejeter les avions de chasse F-35 !

Ils sont massivement polluants et utilisent un carburant pour avion très inefficace. Le F-35 brûle 5600 litres de carburant en une heure de vol, ce qui représente plus de trois fois la consommation annuelle d’une voiture typique.

Les avions F-35 eux-mêmes et les bombes qu’ils transportent ont besoin de métaux et de minéraux de terres rares, ce qui signifie une augmentation de l’activité minière, la dégradation de l’environnement et le racisme environnemental concomitants. N’oublions pas que les minéraux de terres rares sont également nécessaires à la fabrication de produits et de technologies essentiels, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les lampes à DEL et les appareils de soins de santé.

Les émissions de combustibles fossiles sont astronomiques et rendraient impossible l’atteinte des objectifs climatiques du Canada. (Le fait que notre gouvernement ne reconnaisse pas les émissions militaires ne les empêchent pas de contribuer au réchauffement climatique).

Quand ces avions F-35 s’écrasent, tuant parfois le pilote, ils libèrent toujours des fumées toxiques persistantes dans l’air.

La pollution sonore qui sera générée par ces avions alors qu’ils contribuent à des actes meurtriers fera le malheur des populations voisines, qu’il s’agisse de personnes ou d’animaux sauvages.

Et enfin, n’oublions pas qu’il s’agit d’armes de destruction massive, dont le but principal est de tuer directement des gens.

On entend que les États-Unis ont versé 100 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine jusqu’à présent, mais pourquoi ne le feraient-ils pas ? La guerre est une bonne affaire pour le 1 %. Les contribuables canadiens paient une bonne partie de la facture par l’achat de 88 avions de chasse, et nous versons directement au moins 1 milliard de plus en aide militaire. Ce n’est qu’une fraction de tout le profit militaire qui se fait à cause de cette guerre.

Où sont les gens qui sont en faveur de cet achat ? Il doit y avoir des investisseurs, des banques, des députés, des fabricants d’armes et des journalistes qui sont très heureux de cet achat et qui peuvent nous dire pourquoi c’est une bonne idée ! Un débat public s’impose, suivi d’un référendum afin que Justin Trudeau, le leader de cette nation démocratique appelée Canada, puisse prendre une décision basée sur la volonté de la majorité.