En réponse à l’éditorial de Stéphanie Grammond « Nos dix résolutions pour Justin Trudeau », publié le 31 décembre, vous avez été nombreux à ajouter vos propres suggestions. En voici un échantillon…

Le pays le plus vert

De grâce, faites du Canada le pays le plus vert de la planète. Nous en sommes capables. On a un bon ministre de l’Environnement. Il doit avoir les coudées franches et nous amener à la carboneutralité le plus rapidement possible.

Jacinthe Berthelot

Fermer le chemin Roxham

Une résolution qui devrait être en application serait de fermer une fois pour toutes le fameux chemin Roxham. Une injustice pour ceux qui utilisent le VRAI BON CHEMIN et qui sont pénalisés.

Yvon Lebeau

Aide aux interprètes afghans

Accélérer l’immigration des interprètes afghans qui ont aidé les journalistes canadiens dans leur travail !

Cela aussi est une honte !

Joanne Pharand

Équilibre budgétaire

Un budget équilibré, ça vous dit quelque chose, monsieur Trudeau ? Bien que vous ayez hérité d’une saine gestion du gouvernement précédent, vous n’avez jamais réussi à présenter un budget non déficitaire même en période de grande croissance économique avant la COVID-19. Avec la hausse du coût d’emprunt, un plan réaliste pour un retour à l’équilibre budgétaire devrait être votre priorité.

Guillaume Morin

Identification numérique

À votre liste, j’ajouterais le remplacement de la carte d’assurance sociale et son numéro par une solide plateforme fédérale d’identification numérique du citoyen canadien pour éliminer les trop nombreuses fraudes d’identité. Cela fait trop longtemps que les faiblesses du système actuel perdurent.

Claude Lizotte

En finir avec la Loi sur les Indiens

1. L’abolition de la Loi sur les Indiens. Transformer les réserves en municipalités sous la gouverne des provinces.

2. Annulation du projet dépassé du train à grande fréquence (TGF) en faveur d’un projet plus novateur et plus prometteur comme un projet de monorail à grande vitesse (MGV).

3. Augmenter le budget de la défense à 2 % du PIB tel que requis par l’OTAN.

Jacques Morneau

Compétences provinciales et fédérales

Améliorer la performance de ses propres champs de compétences avant de vouloir juger celles des provinces par des fonctionnaires trop loin de l’action et néophytes dans l’analyse des systèmes d’information complexes divergents dont la comparabilité ne peut être source que de tergiversations stériles et tellement dispendieuses.

Nathalie Chartier

Retour en présentiel

J’ajouterais « ramener les employés fédéraux au bureau ». Les services fédéraux s’en porteraient mieux.

Jacques Riberdy

Biodiversité et santé

Avoir du vrai courage pour la biodiversité et la santé globale, donc pour l’environnement. Les Canadiens continuent d’être de grands producteurs de GES et nous avons les moyens et l’obligation de faire tellement mieux. Nous avons aussi la chance d’avoir les Premiers Peuples qui peuvent nous soutenir dans ces apprentissages.

Claire Gamache

Aide médicale à mourir

Que la loi concernant le droit de mourir dans la dignité soit adoptée au plus vite en y incluant les personnes atteintes de maladies mentales intolérables et que le traitement de l’aide médicale à mourir puisse se faire par des praticiennes(s) formées(s) en ce sens et pas seulement par les médecins.

Carl Mawn

Rôle du Canada dans le monde

Redéfinir et établir, dans le contexte géopolitique et géoéconomique changeant actuel, le rôle que le Canada veut jouer au niveau mondial. Quelle est notre vision de la situation sur la planète et du futur ? Et comment le Canada devrait-il se positionner avec ses alliés et face aux autres régimes non démocratiques ? Également, communiquer clairement nos objectifs et comment nous entendons défendre nos valeurs sur la scène internationale.

Martin Dufour

Actualiser la force militaire

Pour 2023, je demande à notre premier ministre, en plus de vos dix souhaits, qu’il mette de l’ordre dans nos forces armées. Comme citoyen, je m’inquiète pour notre sécurité nationale et pour nos engagements envers nos alliés. Il y a un travail énorme à faire pour moderniser nos équipements et pour recruter des militaires.

Roch Bouchard

Sanctions contre Israël

Que le Canada ait le courage moral de dénoncer et sanctionner l’État d’Israël pour ses exactions contre le peuple palestinien.

Jacques Morneau

Lutte contre le tabagisme

Lutter contre le tabagisme. Le premier ministre Trudeau devrait suivre l’exemple de la Nouvelle-Zélande et interdire les cigarettes. Tout d’abord, la cigarette est l’une des principales causes de décès prématurés dans le monde. Elle est responsable de nombreuses maladies graves, telles que le cancer, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. En interdisant les cigarettes, le Canada pourrait réduire considérablement le nombre de décès liés au tabagisme, estimé à près de 50 000. Deuxièmement, l’interdiction des cigarettes aiderait à protéger les jeunes de l’exposition à la nicotine, qui peut être particulièrement addictive pour les personnes âgées de moins de 25 ans. Enfin, l’interdiction des cigarettes permettrait de réduire les coûts pour le système de santé, qui est souvent confronté à des dépenses élevées pour traiter les maladies liées au tabagisme.

Jonathan Obadia

Démission

La onzième résolution pour Justin Trudeau est qu’il se retire.

Il est temps que le pays ait une personne qui prenne des décisions au moment opportun. Le gouvernement compte déjà des personnes compétentes en place. Chrystia Freeland est ma numéro 1. Mélanie Joly et Anita Anand sont impressionnantes. À noter, je ne vois que des femmes qui ont de « la poigne » et qui imposent le respect.

Louis Laganière